Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi tố, bắt tạm giam người chiếm giữ gần 500 triệu đồng do chuyển nhầm

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
13/01/2026 04:00 GMT+7

Không hoàn trả số tiền gần 500 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân, Nguyễn Thế Lữ bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Tối 12.1, Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thế Lữ (36 tuổi, ở phường Quảng Trị), nhằm điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện KSND khu vực 6 phê chuẩn.

Khởi tố, bắt tạm giam người chiếm giữ gần 500 triệu đồng do chuyển nhầm- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt ông Lữ (bìa phải)

ẢNH: THANH LỘC

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 10.11.2025, bà N.T.T.T. (ở xã Lao Bảo) trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua điện thoại đã gặp sự cố lỗi mạng, dẫn đến việc chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào một tài khoản ngân hàng mang tên NGUYEN THE LU. Qua kiểm tra sao kê, bà T. xác định chủ tài khoản nhận tiền là ông Nguyễn Thế Lữ, ở khu phố 4, phường Quảng Trị.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà T. đã nhiều lần liên hệ, trực tiếp đến nhà ông Lữ để đối chiếu chứng từ và đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, ông Lữ không hợp tác, thậm chí còn chặn mọi liên lạc từ phía người chuyển tiền.

Không thể tự giải quyết, bà N.T.T.T. đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an. Quá trình xác minh dữ liệu giao dịch của tài khoản chuyển và nhận tiền, lực lượng chức năng xác định có việc chuyển nhầm số tiền như phản ánh.

Khởi tố, bắt tạm giam người chiếm giữ gần 500 triệu đồng do chuyển nhầm- Ảnh 2.

Người dân địa phương theo dõi việc bắt giữ

ẢNH: THANH LỘC

Mặc dù ông Lữ từng có đơn trình báo về việc tài khoản của mình nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, song sau đó lại không chấp hành làm việc theo yêu cầu của cơ quan công an. Dù nhiều lần được gửi giấy mời và triệu tập, người này vẫn chây ì, không đến làm việc.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Gia Lai: Bắt tạm giam hai vợ chồng chiếm giữ tài sản, giữ người trái phép

Gia Lai: Bắt tạm giam hai vợ chồng chiếm giữ tài sản, giữ người trái phép

Ngày 26.1, cơ quan chức năng TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết đã bắt tạm giam bà T.T.T. cùng chồng để điều tra về vụ việc ngang nhiên chiếm giữ tài sản người khác và giữ người trái pháp luật.

Tạm ngừng giao dịch 3 tỉ đồng chuyển nhầm để điều tra vụ chiếm giữ trái phép

TP.HCM: Công an Q.Tân Phú khởi tố người chiếm giữ tiền ngân hàng gửi nhầm

Khám phá thêm chủ đề

Chiếm giữ tài khoản công an chuyển tiền nhầm chiếm giữ trái phép tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận