Khởi tố, bắt tạm giam người chiếm giữ gần 500 triệu đồng do chuyển nhầm

Tối 12.1, Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thế Lữ (36 tuổi, ở phường Quảng Trị), nhằm điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện KSND khu vực 6 phê chuẩn.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt ông Lữ (bìa phải) ẢNH: THANH LỘC

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 10.11.2025, bà N.T.T.T. (ở xã Lao Bảo) trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua điện thoại đã gặp sự cố lỗi mạng, dẫn đến việc chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào một tài khoản ngân hàng mang tên NGUYEN THE LU. Qua kiểm tra sao kê, bà T. xác định chủ tài khoản nhận tiền là ông Nguyễn Thế Lữ, ở khu phố 4, phường Quảng Trị.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà T. đã nhiều lần liên hệ, trực tiếp đến nhà ông Lữ để đối chiếu chứng từ và đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, ông Lữ không hợp tác, thậm chí còn chặn mọi liên lạc từ phía người chuyển tiền.

Không thể tự giải quyết, bà N.T.T.T. đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an. Quá trình xác minh dữ liệu giao dịch của tài khoản chuyển và nhận tiền, lực lượng chức năng xác định có việc chuyển nhầm số tiền như phản ánh.

Người dân địa phương theo dõi việc bắt giữ ẢNH: THANH LỘC

Mặc dù ông Lữ từng có đơn trình báo về việc tài khoản của mình nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, song sau đó lại không chấp hành làm việc theo yêu cầu của cơ quan công an. Dù nhiều lần được gửi giấy mời và triệu tập, người này vẫn chây ì, không đến làm việc.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.