Chưa thống nhất với phụ huynh, bếp ăn bán trú trường học ở Quảng Trị tạm dừng

Ngày 13.1, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Ba Đồn (P.Ba Đồn, Quảng Trị), cho biết do chưa thống nhất được với các phụ huynh về các quá trình liên quan đến chất lượng, điều kiện..., nhà trường tạm dừng tổ chức bếp ăn bán trú.

Suất ăn bán trú được phụ huynh phản ánh vào cuối tháng 12.2025 ẢNH: THANH LỘC

Để tìm được phương án đồng thuận giữa phụ huynh và nhà trường, ban giám hiệu quyết định tạm dừng để tiếp tục trao đổi, thống nhất phương án triển khai bảo đảm an toàn, dinh dưỡng và đúng quy định.

Trước đó, hồi tháng 10.2025, sau khi bị phản ánh về chất lượng suất ăn bán trú, Trường tiểu học số 1 Ba Đồn đã chấn chỉnh, chụp ảnh từng bữa ăn hằng ngày gửi vào các nhóm phụ huynh nhằm công khai, minh bạch khẩu phần ăn của học sinh.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 12.2025, tiếp tục xuất hiện một số phản ánh liên quan đến chất lượng bữa ăn trong khoảng 1 - 2 ngày.

UBND P.Ba Đồn sau đó tổ chức buổi làm việc với nhà trường và đại diện phụ huynh để đánh giá toàn diện hoạt động bán trú, đồng thời yêu cầu các bên sớm thống nhất phương án tổ chức. Tại buổi làm việc, Trường tiểu học số 1 Ba Đồn quyết định tạm dừng bữa ăn bán trú từ ngày 12.1.2026.

Ông Nguyễn Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND P.Ba Đồn, cho biết thời gian qua nhà trường đã nỗ lực duy trì hoạt động bán trú nhằm hỗ trợ phụ huynh và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho học sinh.

Tuy nhiên, qua kiểm tra và tiếp nhận phản ánh, địa phương nhận thấy vẫn còn một số hạn chế cần được chấn chỉnh như thực đơn bữa ăn chưa bảo đảm tính khoa học, cân đối dinh dưỡng; công tác kiểm tra thực phẩm đầu vào, chế biến, chia khẩu phần và vận chuyển chưa thực hiện đầy đủ theo quy trình; hồ sơ, sổ sách liên quan đến nguồn gốc thực phẩm, lô sản phẩm và các giấy tờ về an toàn thực phẩm còn thiếu...

Bữa ăn sơ sài lan truyền trên mạng xã hội hồi tháng 10.2025 ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

UBND P.Ba Đồn yêu cầu nhà trường nghiên cứu, lựa chọn một trong 2 phương án tổ chức bán trú. Theo phương án thứ nhất, nhà trường phối hợp ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất các nội dung liên quan, sau đó lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn theo đúng quy định.

Phương án thứ hai, trong trường hợp nhà trường không đủ điều kiện tổ chức trực tiếp, ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ chủ trì lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, nhà trường có trách nhiệm hỗ trợ và giám sát.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng tháng 10.2025, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh khay cơm gồm 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, một món giống muối mè và canh rất ít rau, được cho là bữa ăn trị giá 25.000 đồng tại Trường tiểu học số 1 Ba Đồn.

Vụ việc sau đó được các bên liên quan vào cuộc, đến ngày 6.10.2025 hiệu trưởng nhà trường thừa nhận bữa ăn không đạt chuẩn và lý giải với nhiều lý do, sau đó viết đơn xin lỗi và thực hiện các điều chỉnh để bữa ăn đạt tiêu chuẩn.