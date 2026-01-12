Thêm một linh vật ngựa sắp xuất trại đón Tết Bính Ngọ 2026: Cha đẻ là ai?

Còn hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong khu xưởng của nghệ nhân Đinh Văn Tâm (35 tuổi, trú tại xã Triệu Bình, Quảng Trị) những ngày nay rộn tiếng máy mài, máy cắt, tiếng gọi bảo ban nhau giữ an toàn. Những linh vật ngựa năm nay đang khẩn trương được đội ngũ của anh Tâm hoàn thành để kịp... xuất trại.
Trong khu xưởng tại phường Nam Đông Hà, hơn 10 linh vật ngựa đang được nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng các đồng nghiệp khác hoàn thiện những công đoạn cuối. Từ những thanh sắt, miếng xốp..., với đôi bàn tay tài hoa, anh Tâm đã thổi hồn nên hình nên dáng cho những chú ngựa vô cùng oai phong, mạnh mẽ.
"Đây là linh vật ngựa do một địa phương tại Quảng Trị đặt tôi làm. Linh vật này cao 3 m, được làm từ chất liệu xốp, thân ngựa gia cố bằng khung sắt hộp. Hiện tại linh vật đang hoàn thiện các công đoạn cuối và chỉ cần sơn màu là hoàn thiện, bàn giao cho đơn vị đặt hàng", anh Tâm nói.
Để làm được một linh vật ngựa có sức sống, anh Tâm tham khảo các hình ảnh trên mạng xã hội, quan sát thực tế để phác thảo, tạo kết cấu trên những miếng xốp. Sau khi tạo được mô hình, công đoạn tiếp theo phủ lên lớp bột và keo để chắc chắn hơn, cuối cùng là phủ sơn.
"Trong suốt quá trình thực hiện, ngoài độ thẩm mỹ ra thì an toàn là thứ tôi ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là khi các linh vật có kích thước lớn, phải dùng giàn giáo để leo trèo, tạo hình... Trong xưởng không hút thuốc khi nguyên liệu chủ yếu là xốp dễ bén lửa", anh Tâm chia sẻ thêm.
Ngày 8.1 vừa qua, linh vật ngựa do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác đã ra mắt tại nhà ga quốc tế T2 của sân bay quốc tế Đà Nẵng. Linh vật này cao 5 m, được phủ lớp alu vàng phản chiếu ánh sáng lung linh, mang lại điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian tại sân bay.
