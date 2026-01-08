Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Linh vật ngựa vàng Bính Ngọ cao 5 m xuất hiện ở sân bay Đà Nẵng

Hoàng Phước
Hoàng Phước
08/01/2026 15:49 GMT+7

Linh vật ngựa vàng Bính Ngọ vừa chính thức ra mắt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo hành khách bởi vẻ đẹp uy nghi, sống động.

Linh vật ngựa vàng năm Bính Ngọ vừa được lắp đặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, đánh dấu không khí mùa xuân tại cửa ngõ hàng không miền Trung.

Ngay khi xuất hiện tại khu vực thác nước lối vào nhà ga quốc tế T2, tượng ngựa vàng cao 5 m khiến nhiều hành khách thích thú, dừng chân chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Linh vật ngựa vàng Bính Ngọ cao 5 m ở Đà Nẵng khiến hành khách trầm trồ- Ảnh 1.

Linh vật ngựa vàng cao 5 m do nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng cộng sự chế tác

ẢNH: HOÀNG PHƯỚC

Linh vật ngựa vàng này được thực hiện bởi nghệ nhân Đinh Văn Tâm (ở tỉnh Quảng Trị). Anh Tâm từng "gây sốt" mạng xã hội với loạt linh vật hổ (năm Nhâm Dần), mèo (năm Quý Mão) và rồng (năm Giáp Thìn) với phong cách tạo hình chân thực, có thần thái riêng và độ hoàn thiện cao.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cho biết, anh cùng đội ngũ đã làm việc liên tục hơn 1 tháng để hoàn thiện tác phẩm. Linh vật được xây dựng trên nền khung sắt chịu lực kiên cố, bên ngoài bao phủ hơn 60 m2 alu vàng.

Để tạo nên bề mặt hoàn hảo và sống động, anh Tâm cùng đội ngũ đã tỉ mỉ cắt ghép khoảng 150.000 tấm alu nhỏ. Cách làm này giúp linh vật vừa giữ được vẻ uy nghi, vững chãi, vừa tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng lung linh, mang lại điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian sân bay.

Điểm nhấn của tác phẩm nằm ở những chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng như bờm ngựa, các khối cơ bắp nổi rõ, toát lên sự dũng mãnh, mạnh mẽ, biểu trưng cho ước vọng bứt phá và tiến lên trong năm mới.

Linh vật ngựa vàng Bính Ngọ cao 5 m ở Đà Nẵng khiến hành khách trầm trồ- Ảnh 5.

Các khối cơ bắp nổi rõ, toát lên sự dũng mãnh, mạnh mẽ

ẢNH: HOÀNG PHƯỚC

Linh vật ngựa vàng Bính Ngọ cao 5 m ở Đà Nẵng khiến hành khách trầm trồ- Ảnh 6.

Để tạo ra linh vật ngựa, nghệ nhân Đinh Văn Tâm cùng đội ngũ đã tỉ mỉ cắt ghép khoảng 150.000 tấm alu nhỏ

ẢNH: HOÀNG PHƯỚC

Linh vật ngựa vàng Bính Ngọ cao 5 m ở Đà Nẵng khiến hành khách trầm trồ- Ảnh 7.

Linh vật ngựa được tái hiện giống như thật ở sân bay quốc tế Đà Nẵng

ẢNH: HOÀNG PHƯỚC


