Nâng niu từng điểm chạm cùng sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Liên tục đổi mới, lấy trải nghiệm của hành khách làm trung tâm

Tinh thần hiếu khách là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Với thông điệp "Trọn lòng hiếu khách", sân bay luôn chủ động cải tiến các tiện ích để mang đến trải nghiệm tiếp đón chỉn chu, tinh tế và nồng hậu.

Từ khu vực ghế chờ tích hợp sạc tiện lợi đến bàn làm việc trang bị ổ cắm chuyên dụng cùng hướng nhìn đường băng thoáng đãng, hành khách có thể tự tin giữ kết nối trong mọi hành trình.

Các bà mẹ cho con bú cũng có không gian riêng ở phòng mẹ và bé để chăm sóc các thiên thần nhỏ thoải mái nhất.

Sự chu đáo còn từ nâng cấp các khu vực vui chơi, đảm bảo mọi góc cạnh đều được bo tròn, giữ an toàn cho các gia đình và trẻ nhỏ.

Ngay khi khách rời máy bay, xe đẩy hành lý đã được xếp ngay ngắn phía trước băng chuyền hành lý. Mùi hương đặc trưng cùng ánh đèn vàng dễ chịu được cài đặt riêng cho nhà ga Quốc tế T2, tạo sự thư thái cho hành khách sau chuyến bay dài.

Không chỉ dịch vụ tận tâm, sân bay Quốc tế Đà Nẵng còn nỗ lực đổi mới hàng loạt công nghệ tiên tiến giúp hành khách nâng cao trải nghiệm, nhất là giữ vững vị thế nhà ga đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đến nay được Tổ chức đánh giá hàng không quốc tế Skytrax công nhận đạt chuẩn 5 sao trong 2 năm liên tiếp 2024 - 2025, điểm sáng trong ngành hàng không khu vực.

Hệ thống tự động giúp tối ưu quy trình, mang lại thuận tiện cho hành khách, đồng thời đưa Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng trở thành nhà ga đầu tiên tại Việt Nam làm thủ tục tự động 100% từ lúc check-in đến khi lên máy bay.

Nhà ga Quốc tế tự động hóa từ quầy làm thủ tục tự phục vụ (self-check-in kiosk), quầy tự gửi hành lý (self bag-drop), cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (autogate), cửa khởi hành tự động (auto boarding gate)

Tiên phong trở thành sân bay trẻ trung, sáng tạo

Với du khách, sân bay không chỉ là điểm trung chuyển mà còn như điểm chạm đầu tiên đối với điểm đến và những dư vị cuối cùng của chuyến đi. Thấu hiểu điều này, sân bay Quốc tế Đà Nẵng tiên phong tổ chức nhiều hoạt động tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách quốc tế về một Đà Nẵng thân thiện.

Hằng ngày, tại nhà ga Quốc tế T2, hành khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc như chương trình “Con đường di sản” (múa hương sen, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa đèn lồng Hội An), các lớp làm đèn lồng, vẽ mặt nạ truyền thống...

Tháng 6.2025, hình ảnh bông hoa cúc khuyết cánh cùng thông điệp “Welcome VIP” phủ khắp nhà ga tạo tiếng vang lớn cho nhà ga Quốc tế T2.

Sân bay Đà Nẵng tô điểm bông hoa cúc khuyết cánh, gửi lời chào mừng đặc biệt tới biểu tượng văn hóa đại chúng G-Dragon khi biểu diễn tại Việt Nam

Nhưng hơn thế, thông điệp “Welcome VIP” không chỉ dành riêng cho người hâm mộ, mà còn nhấn mạnh: mọi hành khách tại sân bay Đà Nẵng đều được chào đón như một vị khách đặc biệt. Trước đó, năm 2023, chiến dịch “Pink Terminal” nhuộm hồng nhà ga để chào đón nhóm nhạc BlackPink đến Việt Nam cũng được người hâm mộ và truyền thông quốc tế ngợi khen.

Bên cạnh đó, sân bay Quốc tế Đà Nẵng kết hợp với Én Comic (một trang cộng đồng “viral” trong giới trẻ) để sản xuất bộ quy tắc ứng xử thành câu chuyện với nhân vật Én vui nhộn, giàu cảm xúc, ấn tượng và dễ nhớ với người xem.

Bộ quy tắc ứng xử này không chỉ được đón nhận tích cực mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Lượng tương tác và chia sẻ tăng vọt, nhiều bình luận khen ngợi hình thức truyền thông mới, hóm hỉnh và quan trọng nhất là những hướng dẫn ứng xử văn minh, thân thiện tại sân bay đã đi vào lòng mọi người, cùng chung tay xây dựng Đà Nẵng – thành phố hiếu khách, nghĩa tình.

Không chỉ giúp hành khách rút ngắn hành trình, sân bay Quốc tế Đà Nẵng còn là nơi khởi đầu cho những trải nghiệm đáng nhớ. Việc phối hợp với nhiều đối tác văn hóa cũng như thường xuyên đổi mới trang trí sân bay theo chủ đề nhằm kết nối với du khách, đặc biệt là giới trẻ. Mỗi chiến dịch đều mang tinh thần sáng tạo, bắt nhịp xu hướng và phát huy bản sắc nồng hậu, hiếu khách của sân bay Đà Nẵng.



