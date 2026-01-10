Chuyến tàu mùa xuân ra khơi giữ biển: Cảnh sát biển gác tết nơi đầu sóng

Sáng 10.1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng) cho biết, tại quân cảng Vùng Cảnh sát biển 2, tàu Cảnh sát biển 8002 (Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã rời bến, lên đường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 động viên cán bộ, chiến sỹ tàu Cảnh sát biển 8002 trước giờ xuất phát thực hiện nhiệm vụ trực tết ẢNH: NAM TRUNG

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện tinh thần chủ động, cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu cao của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho hay, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp trên biển, từ các hành vi vi phạm pháp luật, khai thác hải sản trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại cho đến nguy cơ tai nạn, sự cố trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8002 chuẩn bị vật chất đón tết trên biển ẢNH: NAM TRUNG

Vì vậy, việc tổ chức lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ ngay từ sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững ổn định tình hình, để nhân dân cả nước đón tết an lành, yên vui.

Trước giờ tàu rời bến, đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 đã trực tiếp giao nhiệm vụ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8002.

Đại tá Lê Huy nhấn mạnh, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật; khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 chúc mừng tàu Cảnh sát biển 8002 trước khi xuất phát thực hiện nhiệm vụ ẢNH: NAM TRUNG

Ngoài ra, kiên quyết đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng các lực lượng chức năng tháo gỡ "thẻ vàng". Đồng thời, toàn tàu phải luôn trong tư thế sẵn sàng cao nhất để kịp thời thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi có tình huống xảy ra.

Đại úy Lê Việt Anh, Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 8002, cho biết cấp ủy, chỉ huy tàu đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ nghiêm túc, toàn diện đến từng cán bộ, chiến sĩ; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 (đầu tiên từ trái qua) kiểm tra công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm của tàu 8002 thực hiện nhiệm vụ trực tết ẢNH: NAM TRUNG

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của người lính cảnh sát biển trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Cùng với công tác chuẩn bị về con người, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, chu đáo.

Tàu Cảnh sát biển 8002 xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp tết ẢNH: NAM TRUNG

Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt thường ngày và trong dịp tết được chuẩn bị đầy đủ; nguyên liệu gói bánh chưng, bánh kẹo ngày xuân được sắp xếp khoa học, bảo đảm để cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa đón tết trên biển trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

"Toàn bộ vũ khí, trang bị, phương tiện, máy móc kỹ thuật được kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh cẩn thận, sẵn sàng xử trí hiệu quả mọi tình huống phát sinh trên biển", đại úy Lê Việt Anh chia sẻ.