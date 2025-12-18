Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Phát triển vũ khí công nghệ cao phục vụ sẵn sàng chiến đấu

Theo Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị, đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, xác định chủ đề năm 2026 là năm “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị ẢNH: BQP

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong thời gian tới, đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần chủ động, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trước mắt và lâu dài, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, nhất là các địa bàn trọng điểm; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước và bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, trọng tâm là Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; xây dựng kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng giai đoạn 2026 - 2030; quản lý, điều chuyển, sử dụng quân số hợp lý, ưu tiên các đơn vị mới thành lập; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa bộ tiêu chí “Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện; xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, nhất là dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.

Duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, dịch bệnh và thảm họa môi trường.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ, phòng thủ bảo vệ vững chắc hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; tăng cường an ninh, an toàn thông tin mạng máy tính quân sự, hệ thống vũ khí công nghệ cao.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu, đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, vũ khí công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030 phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành có chất lượng hệ thống điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu, tài liệu huấn luyện, giảng dạy cho các đơn vị, nhà trường phù hợp với tổ chức của quân đội và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.