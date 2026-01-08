Triệt phá đường dây ghi số đề hơn 10 tỉ đồng qua Zalo

Tối 8.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, khởi tố 4 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 12 bị can về tội đánh bạc, bắt tạm giam 16 bị can trong đường dây ghi số đề qua mạng xã hội Zalo, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 10 tỉ đồng.

Theo điều tra, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Văn Công (40 tuổi, trú P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng làm việc với các bị can trong đường dây ghi số đề hơn 10 tỉ đồng qua mạng xã hội Zalo ẢNH: Đ.X

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phát hiện Công có dấu hiệu tổ chức mua bán số đề nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024, Nguyễn Văn Công sử dụng nhiều tài khoản Zalo để nhận số đề từ các con bạc, sau đó chuyển vào các nhóm Zalo trung gian nhằm thực hiện việc mua bán số đề và hưởng hoa hồng. Riêng trong ngày 2.1, số tiền Công nhận ghi đề lên tới gần 150 triệu đồng.

Đến ngày 3.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt triệu tập, đấu tranh với các nghi phạm liên quan. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ 43 nghi phạm tham gia đường dây, với tổng số tiền đánh bạc từ tháng 10.2025 đến thời điểm bị triệt phá ước tính trên 10 tỉ đồng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các bị can hoạt động tinh vi, thường xuyên xóa dữ liệu, sử dụng nhiều sim điện thoại và nhiều tài khoản mạng xã hội để che giấu hành vi phạm tội.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đường dây này có nhiều nhánh hoạt động, sử dụng các nhóm Zalo để ghi số đề ẢNH: Đ.X

Lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khôi phục dữ liệu điện tử, làm rõ vai trò của từng bị can.

Tang vật thu giữ gồm 49 điện thoại di động, 170 triệu đồng tiền mặt và 110 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc. Các nghi phạm còn lại liên quan đến đường dây đánh bạc đang tiếp tục được Công an TP.Đà Nẵng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định; vụ án đang được mở rộng điều tra.

