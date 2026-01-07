Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Làm rõ đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến, rửa tiền

Huy Đạt
Huy Đạt
07/01/2026 20:10 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng đang làm rõ đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến, rửa tiền.

Ngày 7.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền; khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (39 tuổi, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ), để điều tra hành vi rửa tiền.

Làm rõ đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến,rửa tiền hơn 5,3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang để điều tra hành vi rửa tiền

ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 26.9.2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận tố giác của ông M.T.H (44 tuổi, trú P.An Khê, TP.Đà Nẵng) về việc bị nhóm người chưa rõ lai lịch lừa đảo thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến. 

Ông H. cho biết đầu tháng 6.2025, ông được mời tham gia đầu tư trên một nền tảng trực tuyến, ban đầu sử dụng tài khoản thử nghiệm với lợi nhuận cao để tạo lòng tin. 

Sau đó, nhóm lừa đảo yêu cầu nạp tiền thật và liên tục đưa ra nhiều lý do như “đạt chuẩn tài khoản quốc tế”, “vay hệ thống để duy trì giao dịch”, buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi ông H. thực hiện rút tiền, hệ thống liên tục báo lỗi, yêu cầu đóng thêm các khoản phí bất hợp lý rồi cắt đứt liên lạc. 

Xác minh dòng tiền, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng làm rõ số tiền của nạn nhân được chuyển vào tài khoản mang tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang đứng tên giám đốc. 

Giang khai với cơ quan công an, đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, sau đó cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh “68” để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo. 

Từ tháng 7 - 10.2025, Giang đã thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền do lừa đảo mà có, đủ yếu tố cấu thành hành vi rửa tiền theo quy định pháp luật. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các nghi phạm liên quan trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư trực tuyến cam kết lợi nhuận cao, để tránh sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Tin liên quan

Giả danh giảng viên, lừa đảo sinh viên mua đồng phục chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Giả danh giảng viên, lừa đảo sinh viên mua đồng phục chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Bằng thủ đoạn giả danh giảng viên các trường đại học, yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, bị can 20 tuổi đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của nhiều sinh viên trên cả nước.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo rửa tiền Đà Nẵng đầu tư vàng lừa đảo trực tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận