Làm rõ đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến, rửa tiền

Ngày 7.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền; khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (39 tuổi, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ), để điều tra hành vi rửa tiền.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang để điều tra hành vi rửa tiền ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 26.9.2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận tố giác của ông M.T.H (44 tuổi, trú P.An Khê, TP.Đà Nẵng) về việc bị nhóm người chưa rõ lai lịch lừa đảo thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến.

Ông H. cho biết đầu tháng 6.2025, ông được mời tham gia đầu tư trên một nền tảng trực tuyến, ban đầu sử dụng tài khoản thử nghiệm với lợi nhuận cao để tạo lòng tin.

Sau đó, nhóm lừa đảo yêu cầu nạp tiền thật và liên tục đưa ra nhiều lý do như “đạt chuẩn tài khoản quốc tế”, “vay hệ thống để duy trì giao dịch”, buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi ông H. thực hiện rút tiền, hệ thống liên tục báo lỗi, yêu cầu đóng thêm các khoản phí bất hợp lý rồi cắt đứt liên lạc.

Xác minh dòng tiền, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng làm rõ số tiền của nạn nhân được chuyển vào tài khoản mang tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier, do Trần Đức Giang đứng tên giám đốc.

Giang khai với cơ quan công an, đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, sau đó cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh “68” để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.

Từ tháng 7 - 10.2025, Giang đã thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền do lừa đảo mà có, đủ yếu tố cấu thành hành vi rửa tiền theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các nghi phạm liên quan trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư trực tuyến cam kết lợi nhuận cao, để tránh sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

