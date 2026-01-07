Giả danh giảng viên, lừa đảo sinh viên mua đồng phục chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Ngày 7.1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Duy Bảo (20 tuổi, trú P.Bà Rịa, TP.HCM), để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an TP.Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Duy Bảo để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ẢNH: Đ.X

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng, phát hiện nhiều sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP.Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức đặt mua đồng phục. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Võ Duy Bảo là người thực hiện hành vi này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 4.2024, không có việc làm ổn định, Bảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua không gian mạng. Nhận thấy vào đầu năm học mới, tân sinh viên thường có nhu cầu mua đồng phục của trường, khoa, Bảo đã lợi dụng lúc này để thực hiện hành vi phạm tội.

Bảo sử dụng các số điện thoại rác để tạo nhiều tài khoản Zalo, giả danh giảng viên của các trường đại học bằng cách lấy tên, hình ảnh đại diện, ảnh bìa của các giảng viên được đăng công khai trên mạng xã hội. Sau đó, thông qua các hội nhóm Facebook công khai của các trường, khoa, Bảo tìm cách tham gia vào nhóm chat Zalo của các lớp, khoa tân sinh viên.

Khi đã vào được nhóm, Bảo nhắn tin với danh nghĩa giáo viên, yêu cầu sinh viên đăng ký mua đồng phục và gửi kèm đường link Google Form do mình tạo. Trong các biểu mẫu này, Bảo yêu cầu người đăng ký cung cấp thông tin cá nhân, lựa chọn loại đồng phục và chuyển khoản tiền đặt mua vào các tài khoản thuộc nhiều ngân hàng khác nhau, đều mang tên Võ Duy Bảo.

Sau khi sinh viên chuyển tiền, Bảo chiếm đoạt tiền rồi nhanh chóng rời nhóm chat, chặn liên lạc để tránh bị phát hiện.

Mở rộng điều tra, Võ Duy Bảo khai nhận đã thực hiện thủ đoạn tương tự với nhiều bị hại tại nhiều địa phương trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 707 triệu đồng.

Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại liên quan đến hình thức lừa đảo nêu trên của Võ Duy Bảo, liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, P.Hải Châu) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.