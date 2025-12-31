Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giả danh cán bộ, lừa đảo 'chạy' chuyển trường chiếm đoạt hơn 40 triệu đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
31/12/2025 23:21 GMT+7

Giả danh cán bộ phòng công tác sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng, nghi phạm tiếp cận nữ sinh có nhu cầu chuyển trường, dựng kịch bản 'chạy' hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 triệu đồng.

Tối 31.12, Công an P.Hòa Cường (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ hình sự nghi phạm V.D.V (31 tuổi, trú xã Phú Ninh, TP.Đà Nẵng), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn giả danh cán bộ công tác tại một trường đại học ở Đà Nẵng.

Trước đó, công an tiếp nhận tin báo của chị L.T.N (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) về việc bị một người tự xưng là cán bộ Phòng Công tác sinh viên một trường ĐH lừa đảo để làm thủ tục chuyển trường. Dù đã chuyển tiền theo yêu cầu, sau hơn nửa tháng chờ đợi, việc chuyển trường vẫn không có kết quả.

Nghi phạm V.D.V bị bắt quả tang khi đang nhận tiền từ nạn nhân để lừa đảo "chạy" chuyển trường

Qua xác minh, trưa 31.12, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an P.Hòa Cường đã bắt quả tang V.D.V tại khu vực ngã tư Núi Thành - Xô Viết Nghệ Tĩnh khi đang nhận tiền từ nạn nhân.

Tại cơ quan công an, V.D.V khai nhận là cựu sinh viên Trường đại học D. Khoảng giữa tháng 12.2025, sau khi thấy bài đăng của chị N. trên fanpage nhà trường về nhu cầu chuyển từ Trường đại học Đ. sang Đại học D., V. chủ động tiếp cận, tự xưng tên "Hùng", là cán bộ phòng công tác sinh viên, cam kết hỗ trợ chuyển trường và lựa chọn chuyên ngành theo nguyện vọng.

V. yêu cầu nạn nhân đóng tiền học phí các tín chỉ còn thiếu để "hoàn thiện hồ sơ". Tin tưởng, chị N. đã nhiều lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng và 2 lần đưa tiền mặt hơn 10 triệu đồng. Đáng chú ý, V. không sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân mà nhờ tài khoản của nhân viên các cửa hàng tiện lợi để nhận tiền, sau đó rút tiền mặt nhằm tránh bị phát hiện.

Công an P.Hòa Cường đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý V.D.V theo quy định của pháp luật.

Vì sao nhiều nạn nhân răm rắp làm theo 'chỉ đạo' của nhóm lừa đảo, như: tự rời nơi ở, nhốt mình trong khách sạn, rồi nhắn tin cho gia đình hối thúc chuyển tiền?

