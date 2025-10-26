Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đà Nẵng: Trường đại học mở chuyên ngành đào tạo pickleball

Huy Đạt
Huy Đạt
26/10/2025 12:31 GMT+7

Pickleball môn thể thao đang 'gây sốt' toàn cầu đã chính thức bước vào giảng đường đại học tại Đà Nẵng.

Ngày 26.10, trao đổi với PV Thanh Niên, tiến sĩ Dương Mạnh Thắng, Phó hiệu trưởng Trường đại học (ĐH) Thể dục thể thao Đà Nẵng, cho biết năm học 2025-2026, nhà trường mở thêm nhiều chuyên ngành mới, trong đó có chuyên ngành pickleball, đánh dấu lần đầu tiên một trường đại học trong nước đào tạo bài bản về bộ môn này.

Đà Nẵng: Trường đại học mở chuyên ngành đào tạo Pickleball - Ảnh 1.

Pickleball lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ, trở thành môn học mới trong chương trình đại học

ẢNH: NGÂN HÀ

Theo tiến sĩ Thắng, năm 2025, trường được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Đà Nẵng) công nhận đạt chuẩn kiểm định chương trình đào tạo. 

“Sau khi rà soát và điều chỉnh, chúng tôi quyết định mở thêm chuyên ngành pickleball nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng lớn. Đây là môn thể thao đang phát triển mạnh, nhất là trong giới trẻ”, tiến sĩ Dương Mạnh Thắng nói.

Cũng theo Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng, pickleball là môn thể thao kết hợp giữa bóng bàn, cầu lông và quần vợt, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Đội ngũ giảng viên hiện nay của trường đều đã được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ quốc tế về pickleball, bảo đảm chất lượng giảng dạy.

Tiến sĩ Dương Mạnh Thắng cho biết thêm, pickleball là một chuyên ngành thuộc ngành huấn luyện thể thao. 

"Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân huấn luyện thể thao, trong đó phụ lục văn bằng ghi rõ chuyên sâu bộ môn pickleball, thể hiện định hướng đào tạo và kỹ năng chuyên biệt mà người học được trang bị", ông Thắng nói.

Theo Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng, khóa đào tạo đầu tiên hiện có gần 20 sinh viên theo học. Chương trình tập trung vào kỹ thuật, chiến thuật, phương pháp huấn luyện, tổ chức thi đấu và quản lý sự kiện thể thao, hướng đến việc phát triển cộng đồng và phong trào pickleball chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Trước đó, tháng 3.2025, Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng được thành lập. Ngành giáo dục và thể thao thành phố cũng đã phát động phong trào tập luyện, thi đấu pickleball trong các trường học và cơ quan, lan tỏa tinh thần thể thao mới mẻ, hiện đại đến cộng đồng.

Tin liên quan

Đà Nẵng phát động tập luyện môn pickleball chuẩn bị cho giải đấu toàn ngành GD-ĐT

Đà Nẵng phát động tập luyện môn pickleball chuẩn bị cho giải đấu toàn ngành GD-ĐT

Ngành giáo dục TP.Đà Nẵng vừa phát động phong trào tập luyện bộ môn pickleball trong trường học để chuẩn bị cho giải đấu toàn ngành GD-ĐT dự kiến diễn ra vào tháng 8.

Khám phá thêm chủ đề

Pickleball thể thao chất lượng đào tạo sinh viên trường đh thể dục thể thao đà nẵng Chuyên ngành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận