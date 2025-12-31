Bắt tạm giam 2 chủ hụi ở Cà Mau lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng

Ngày 31.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam chủ hụi Nguyễn Thị Hồng Đào (39 tuổi, ở P.An Xuyên, tỉnh Cà Mau), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan việc tổ chức chơi hụi qua mạng Zalo, chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu, năm 2024, Nguyễn Thị Hồng Đào và Nguyễn Hải Đảo (38 tuổi, ở xã Đất Mũi, Cà Mau) đứng ra mở nhiều dây hụi ngày qua mạng xã hội Zalo, với mức góp từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng. Cả 2 chủ yếu mời người quen, người thân tham gia chơi hụi để hưởng hoa hồng và tạo vỏ bọc quen biết để tạo lòng tin.

Chủ hụi Nguyễn Thị Hồng Đào nghe đọc lệnh bắt tạm giam ẢNH: CACC

Đến đầu năm 2025, lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên, Đào và Đảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn được xác định là lập 11 tài khoản Zalo giả trong tổng số 12 dây hụi, sử dụng nhiều tên gọi khác nhau để giả mạo người chơi, tham gia hốt hụi rồi chiếm đoạt tiền của hụi viên thực.

Sau khi hốt hụi bằng các tài khoản giả mạo, Đào và Đảo yêu cầu hụi viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do cả 2 quản lý. Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 13.2 đến tháng 3.2025, số tiền Đào và Đảo chiếm đoạt của nhiều hụi viên hơn 1,7 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 5.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam Nguyễn Hải Đảo để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Đào được xác định là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó Nguyễn Hải Đảo cũng bị bắt tạm giam ẢNH: CACC

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thông báo và kêu gọi các bị hại trong vụ chủ hụi lừa đảo nêu trên, chủ động liên hệ cơ quan điều tra để phối hợp làm việc và được hướng dẫn giải quyết. Người dân có thể đến trực tiếp trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tại khu dân cư Happy Home, P.Tân Thành, tỉnh Cà Mau, hoặc liên hệ trung tá Trần Thị Phượng qua số điện thoại 0918.848.382 để cung cấp thông tin liên quan vụ việc.