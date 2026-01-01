Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giải cứu nạn nhân 'bắt cóc online', công an Đà Nẵng chặn giao dịch 500 triệu đồng

Huy Đạt
01/01/2026 14:30 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng kịp thời giải cứu nạn nhân 'bắt cóc online' với chiêu lừa đảo ép lập sổ tiết kiệm online. Lực lượng chức năng tức tốc chặn giao dịch 500 triệu đồng.

Ngày 1.1.2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa kịp thời giải cứu một nạn nhân trong vụ "bắt cóc online", đồng thời ngăn chặn giao dịch 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 31.12.2025, gia đình em T.N.Y.N. (20 tuổi, ở xã Xuân Phú) trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng về việc nghi ngờ em bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý, ép lập sổ tiết kiệm online để chứng minh "năng lực tài chính".

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức truy xét nóng, xác định vị trí nạn nhân và giải cứu thành công tại một nhà nghỉ trên địa bàn P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Lực lượng công an cũng phối hợp với hệ thống ngân hàng ngăn chặn mọi giao dịch liên quan, bảo toàn tài sản cho nạn nhân.

Giải cứu nạn nhân 'bắt cóc online', công an Đà Nẵng chặn giao dịch 500 triệu đồng- Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng vừa giải cứu nữ nạn nhân khỏi vụ "bắt cóc online"

ẢNH: Đ.X.

Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm lừa đảo không chỉ yêu cầu lập sổ tiết kiệm online mà còn dụ nạn nhân tải các ứng dụng vay tiền, sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký khoản vay từ 10 - 20 triệu đồng, sau đó ép chuyển tiền ngay. Nhờ sự vào cuộc khẩn trương của công an, toàn bộ thủ đoạn này đã bị chặn kịp thời, nạn nhân được bảo vệ an toàn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ nhóm lừa đảo liên quan đến vụ "bắt cóc online" và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên mạng.

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng liên tiếp giải cứu các nạn nhân bị "bắt cóc online". Cụ thể, ngày 30.12.2025, Phòng Cảnh sát hình sự thông tin đã kịp thời đấu tranh, làm rõ và giải cứu an toàn một sinh viên năm nhất trong vụ việc lừa đảo tinh vi này.

Theo trình báo, trưa 29.12.2025, chị N.T.D.C. (ở P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) thông báo với công an rằng con chị là T.M.H. (18 tuổi, sinh viên năm nhất một trường đại học), rời khỏi ký túc xá và liên lạc với gia đình qua Zalo trong tình trạng bất thường, có dấu hiệu bị thao túng tâm lý.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng cảnh sát hình sự lập tức vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định vị trí nạn nhân và đảm bảo an toàn cho em.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ các nghi can liên quan và cảnh báo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn "bắt cóc online" ngày càng tinh vi.

