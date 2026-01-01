Giải cứu nạn nhân 'bắt cóc online', công an Đà Nẵng chặn giao dịch 500 triệu đồng

Ngày 1.1.2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa kịp thời giải cứu một nạn nhân trong vụ "bắt cóc online", đồng thời ngăn chặn giao dịch 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 31.12.2025, gia đình em T.N.Y.N. (20 tuổi, ở xã Xuân Phú) trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng về việc nghi ngờ em bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý, ép lập sổ tiết kiệm online để chứng minh "năng lực tài chính".

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức truy xét nóng, xác định vị trí nạn nhân và giải cứu thành công tại một nhà nghỉ trên địa bàn P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Lực lượng công an cũng phối hợp với hệ thống ngân hàng ngăn chặn mọi giao dịch liên quan, bảo toàn tài sản cho nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng vừa giải cứu nữ nạn nhân khỏi vụ "bắt cóc online" ẢNH: Đ.X.

Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm lừa đảo không chỉ yêu cầu lập sổ tiết kiệm online mà còn dụ nạn nhân tải các ứng dụng vay tiền, sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký khoản vay từ 10 - 20 triệu đồng, sau đó ép chuyển tiền ngay. Nhờ sự vào cuộc khẩn trương của công an, toàn bộ thủ đoạn này đã bị chặn kịp thời, nạn nhân được bảo vệ an toàn.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đang mở rộng điều tra, làm rõ nhóm lừa đảo liên quan đến vụ "bắt cóc online" và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên mạng.