Sinh viên sập bẫy 'bắt cóc online', gia đình bị đòi chuyển khoản 550 triệu đồng

Ngày 30.12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã kịp thời đấu tranh, làm rõ và giải cứu an toàn một sinh viên năm nhất trong vụ việc lừa đảo với thủ đoạn "bắt cóc online" vừa xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin ban đầu, trưa 29.12, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của chị N.T.D.C (ở P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về việc con chị là T.M.H (18 tuổi, sinh viên năm nhất một trường đại học ở TP.Đà Nẵng) rời khỏi ký túc xá, sau đó liên lạc với gia đình qua Zalo trong tình trạng bất thường.

Công an TP.Đà Nẵng giải cứu nam sinh viên khi đang bị "khống chế" tại một khách sạn

ẢNH: Đ.X

Qua tin nhắn, cháu H. thông báo "trúng tuyển học bổng quốc tế" và yêu cầu gia đình chuyển 550 triệu đồng để "chứng minh tài chính". Đáng chú ý, gia đình không thể gọi điện trực tiếp cho cháu H. mà chỉ liên tục nhận được các tin nhắn đe dọa từ tài khoản Zalo của cháu, với nội dung nếu không chuyển tiền sẽ bị bán sang Campuchia.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đã khẩn trương tổ chức truy xét nhanh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, tìm kiếm nạn nhân.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã phát hiện và kịp thời giải cứu T.M.H khi nam sinh viên này đang bị nhóm lừa đảo khống chế tại một khách sạn trên địa bàn P.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng).

Sau khi được giải cứu khỏi bẫy "bắt cóc online", H. được đưa về trụ sở Phòng CSHS để ổn định tâm lý và bàn giao an toàn cho gia đình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an xác minh, làm rõ.