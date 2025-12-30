Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sinh viên sập bẫy 'bắt cóc online', gia đình bị đòi chuyển khoản 550 triệu đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
30/12/2025 16:09 GMT+7

Rời ký túc xá giữa trưa, một sinh viên năm nhất ở TP.Đà Nẵng bị 'bắt cóc online', dùng chính tài khoản Zalo của mình để nhắn tin đe dọa gia đình, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng nếu không sẽ bị bán sang Campuchia.

Ngày 30.12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã kịp thời đấu tranh, làm rõ và giải cứu an toàn một sinh viên năm nhất trong vụ việc lừa đảo với thủ đoạn "bắt cóc online" vừa xảy ra trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin ban đầu, trưa 29.12, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của chị N.T.D.C (ở P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về việc con chị là T.M.H (18 tuổi, sinh viên năm nhất một trường đại học ở TP.Đà Nẵng) rời khỏi ký túc xá, sau đó liên lạc với gia đình qua Zalo trong tình trạng bất thường.

Sinh viên sập bẫy 'bắt cóc online', đòi chuyển khoản 550 triệu đồng - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng giải cứu nam sinh viên khi đang bị "khống chế" tại một khách sạn

ẢNH: Đ.X

Qua tin nhắn, cháu H. thông báo "trúng tuyển học bổng quốc tế" và yêu cầu gia đình chuyển 550 triệu đồng để "chứng minh tài chính". Đáng chú ý, gia đình không thể gọi điện trực tiếp cho cháu H. mà chỉ liên tục nhận được các tin nhắn đe dọa từ tài khoản Zalo của cháu, với nội dung nếu không chuyển tiền sẽ bị bán sang Campuchia.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đã khẩn trương tổ chức truy xét nhanh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, tìm kiếm nạn nhân.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã phát hiện và kịp thời giải cứu T.M.H khi nam sinh viên này đang bị nhóm lừa đảo khống chế tại một khách sạn trên địa bàn P.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng).

Sau khi được giải cứu khỏi bẫy "bắt cóc online", H. được đưa về trụ sở Phòng CSHS để ổn định tâm lý và bàn giao an toàn cho gia đình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Kịp ngăn vụ 'bắt cóc online' người đàn ông 67 tuổi

Đà Nẵng: Kịp ngăn vụ 'bắt cóc online' người đàn ông 67 tuổi

Lực lượng Công an xã Tam Anh (TP.Đà Nẵng) vừa ngăn chặn kịp thời vụ 'bắt cóc online' đối với một người đàn ông 67 tuổi.

Đà Nẵng: Giải cứu một nữ sinh viên bị 'bắt cóc online'

Đà Nẵng: Giải cứu nam sinh viên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Khám phá thêm chủ đề

bắt cóc online lừa đảo sinh viên Công an TP.Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận