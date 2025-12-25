Đà Nẵng đề nghị công an xử lý hành vi thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội

Chiều 25.12, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã ban hành công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 11.12.2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch và phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố, Thường trực Thành ủy về kết quả thực hiện chính sách phát triển, bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

Một chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn TP.Đà Nẵng ẢNH: C.X

Các dự án nhà ở xã hội phải được công khai thông tin ngay sau khi khởi công trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và đăng tải ít nhất một lần trên báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương.

Thông tin công khai bao gồm tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm xây dựng, tiến độ, quy mô, số lượng căn hộ, thời gian và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, xác minh đúng đối tượng, đủ điều kiện, ngăn chặn tình trạng một người nộp hồ sơ tại nhiều dự án; đồng thời công khai danh sách người đủ điều kiện, danh sách người đã ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội để phục vụ công tác hậu kiểm, tránh trùng lặp đối tượng.

Xử lý nghiêm và công khai danh sách vi phạm

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội được tính đúng, tính đủ theo quy định pháp luật, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách để trục lợi.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân kê khai không trung thực hoặc vi phạm quy định sẽ bị thu hồi, xử lý nghiêm và công khai danh sách vi phạm.

Đối với các chủ đầu tư, thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội; không được thu tiền đặt cọc hoặc các khoản ngoài quy định; không tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân, sàn giao dịch mượn danh nghĩa "tư vấn", "hỗ trợ" để trục lợi.

Khi lượng hồ sơ quá tải, chủ đầu tư phải triển khai các giải pháp như tăng điểm tiếp nhận, bổ sung nhân sự, phân chia thời gian nộp hồ sơ, hỗ trợ người già, người yếu thế; tổ chức bốc thăm công khai nếu số hồ sơ vượt quá số căn hộ, có sự giám sát của Sở Xây dựng và khuyến khích mời cơ quan báo chí tham gia.

Đáng chú ý, Công an TP.Đà Nẵng được giao chỉ đạo công an xã, phường căn cứ cơ sở dữ liệu dân cư để xác nhận điều kiện thu nhập đối với người thu nhập thấp không có hợp đồng lao động; đồng thời điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Ngoài ra, UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập và điều kiện nhà ở theo đúng quy định.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ quy định pháp luật, không thông qua môi giới, sàn giao dịch; chủ động tìm hiểu thông tin từ các kênh chính thống như Sở Xây dựng, UBND cấp xã, báo chí địa phương và trang thông tin của chủ đầu tư.

Người dân phải kê khai trung thực, chỉ nộp hồ sơ tại một dự án và sử dụng nhà ở xã hội đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.