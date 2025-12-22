Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo khẩn trương gỡ khó cho doanh nghiệp

Sáng 22.12, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, ông Phạm Đức Ấn, tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) TP.Đà Nẵng nhằm lắng nghe và tháo gỡ các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị HHDN thành phố triển khai, thông tin đến các doanh nghiệp hội viên đang gặp vướng mắc trong quá trình đầu tư, triển khai dự án trên địa bàn.

Các doanh nghiệp cần chủ động rà soát, có văn bản báo cáo cụ thể từng vụ việc, nêu rõ khó khăn, kiến nghị và đề xuất giải pháp gửi đến các sở, ngành chuyên môn để được xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, doanh nghiệp cần tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Một dự án bất động sản ở TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ tạm dừng triển khai nhiều năm vì nhiều vướng mắc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu kỹ hồ sơ, nội dung kiến nghị của HHDN TP.Đà Nẵng và các doanh nghiệp thành viên; tập trung ưu tiên xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, cần tổng hợp, đề xuất hướng xử lý để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục trao đổi, làm việc trực tiếp với HHDN TP.Đà Nẵng để tiếp thu ý kiến, giải pháp; đồng thời phân loại, tổng hợp các hồ sơ theo từng nhóm vướng mắc cụ thể nhằm đề xuất giải pháp xử lý phù hợp cho từng nhóm.

Việc đánh giá kết quả tháo gỡ khó khăn cần được thực hiện đầy đủ, thống kê rõ những nội dung đã xử lý được và chưa xử lý được; các vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp để báo cáo, đề xuất thực hiện theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30.11.2024 của Quốc hội. Sở Tài chính được giao nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ của Trung ương.

Đối với các kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp nêu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xử lý; trường hợp phát sinh khó khăn, vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND thành phố trong tháng 12 để kịp thời có hướng giải quyết.

Mô hình chính quyền 2 cấp hiện nay còn tồn tại, không ít lúng túng

Trước đó, HHDN TP.Đà Nẵng đã tổng hợp nhiều kiến nghị của doanh nghiệp gửi UBND thành phố, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, mong muốn nhận được sự đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, quá trình vận hành mô hình chính quyền 2 cấp hiện nay còn tồn tại không ít lúng túng, chưa rõ ràng về nhiệm vụ, thẩm quyền trong tổ chức thực hiện. Đơn cử, việc thành lập Hội đồng bồi thường tại một số địa phương đến nay vẫn chưa thực hiện được, gây ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án.

Thời gian qua, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm trên địa bàn để tiếp tục triển khai ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, Công ty The Nam Khang là chủ đầu tư dự án The Nam Khang Resort – Residences (Mandarin Oriental Đà Nẵng) cho biết dự án được triển khai từ năm 2007 theo lời kêu gọi đầu tư của lãnh đạo TP.Đà Nẵng.

Ngày 1.6.2007, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành quyết định giao và cho thuê đất với tổng diện tích 20 ha (trong đó có 6 ha đất ở). Đến ngày 5.6.2007, thành phố chuyển quyền sử dụng 6 ha đất ở cho doanh nghiệp và công ty đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính 100% trong cùng năm.

Ngày 20.5.2011, UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định 6 ha đất ở đô thị có thời hạn sử dụng lâu dài.

Tuy nhiên, việc thành phố yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sung tiền sử dụng đất đối với diện tích này được cho là chưa phù hợp với quy định pháp luật, gây phát sinh chi phí và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đầu tư dự án.

Trong khi đó, Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành kiến nghị liên quan đến dự án giải phóng mặt bằng Khu dân cư Thống Nhất (giai đoạn 1) tại P.Điện Bàn Đông, TP.Đà Nẵng (trước đây thuộc TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Dự án đã được thu hồi đất và bàn giao mặt bằng với diện tích hơn 91.282 m² từ năm 2016. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 10 hộ dân với diện tích khoảng 7.176 m² chưa thống nhất phương án bồi thường, không nhận tiền đền bù và không bàn giao mặt bằng, khiến dự án kéo dài nhiều năm.

Do diện tích còn lại nhỏ và không khả thi để tiếp tục giải phóng mặt bằng, doanh nghiệp kiến nghị cho phép điều chỉnh ranh giới dự án để sớm hoàn thiện, bàn giao và đưa dự án vào sử dụng…