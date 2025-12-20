Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tử tế, sẻ chia và cống hiến vì cộng đồng

Ngày 20.12, Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2028, kết hợp lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, từ một tổ chức với số lượng hội viên còn khiêm tốn, Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một tổ chức uy tín, quy tụ đông đảo doanh nhân trẻ năng động, bản lĩnh và trách nhiệm, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tử tế, sẻ chia và cống hiến vì cộng đồng.

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2028 ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Lê Trí Hải, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động, thách thức đan xen cơ hội. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và thích ứng, Hội đã nâng cao chất lượng các hoạt động kết nối, đào tạo, giao thương, phản biện chính sách và triển khai hiệu quả nhiều chương trình vì cộng đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tổ chức doanh nhân trẻ tiêu biểu của cả nước.

Ông Lê Trí Hải, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ VII, phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: HUY ĐẠT

Bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh TP.Đà Nẵng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, vai trò đồng hành của đội ngũ doanh nhân trẻ được xác định là hết sức quan trọng trong việc kiến tạo tương lai và xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, văn minh và có trách nhiệm.

Kỳ vọng cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đánh giá Hội Doanh nhân trẻ thành phố đã thể hiện rõ tinh thần năng động, trách nhiệm và có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, phát biểu kỳ vọng vào vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân trẻ ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Ấn, năm 2025 TP.Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tích cực với tăng trưởng GRDP đạt 9,18%, quy mô kinh tế hơn 316.000 tỉ đồng; đồng thời đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đi vào hoạt động.

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng kỳ vọng cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm; tích cực tham gia vào các không gian phát triển mới, đặc biệt là các lĩnh vực gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng, logistics, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, dịch vụ tài chính - thương mại và đổi mới sáng tạo.

Ghi nhận những đóng góp nổi bật đó, dịp này Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng.

Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất ẢNH: HUY ĐẠT

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cũng ký quyết định tặng 5 bằng khen cho các cá nhân có thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao cờ thi đua cho Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng vì thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển phong trào doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2021 - 2025; đồng thời tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam” cho 4 cá nhân.

Tại đại hội, ông Mai Minh Vương, Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng khóa VII, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2028. Ban chấp hành mới của Hội gồm 87 thành viên.

Ông Mai Minh Vương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng khóa VIII (bên phải), tặng quà tri ân người tiền nhiệm tại đại hội ẢNH: HUY ĐẠT

Nhận nhiệm vụ tại đại hội, ông Mai Minh Vương cho biết nhiệm kỳ VIII của Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng hướng đến tinh thần “Đồng lòng - Đồng hành - Đồng kiến tạo”, với mục tiêu xây dựng một cộng đồng doanh nhân trẻ bản lĩnh, tử tế, hội nhập, trách nhiệm và đóng góp ngày càng thiết thực cho sự phát triển chung của TP.Đà Nẵng. Trong đó chú trọng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hội viên, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và góp ý chính sách.

Cũng trong khuôn khổ đại hội, Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Theo đó, 2 bên tăng cường kết nối, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, tư vấn, nguồn lực thị trường và cơ hội đầu tư, góp phần nâng cao năng lực quản trị, đổi mới mô hình kinh doanh và phát triển bền vững.