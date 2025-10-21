Rạp cưới 'khủng' của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Sơn Hải trước giờ G

Ngày 21.10, rạp cưới của thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang được gấp rút hoàn thiện tại khu đô thị Nam Cầu Dài, bên sông Nhật Lệ (thuộc P.Đồng Hới, Quảng Trị).

Rạp cưới của cặp đôi được dựng ở vị trí đắc địa (ảnh chụp từ hôm 18.10) ẢNH: THANH LỘC

Với quy mô lớn, rạp cưới nằm giữa khu đô thị, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương những ngày qua. Rạp được thiết kế theo phong cách hiện đại, mái vòm cao, không gian rộng thoáng và sang trọng, phù hợp với buổi tiệc chính sẽ diễn ra vào ngày 22.10.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, ngày 21.10, hàng chục công nhân đang tất bật hoàn thiện những công đoạn trang trí cuối cùng.

Rạp cưới đang hoàn thiện những hạng mục trang trí cuối cùng ẢNH: THANH LỘC





Cổng cưới được thiết kế tối giản, tinh tế, nổi bật với tên cô dâu và chú rể, tạo điểm nhấn cho không gian tổng thể ẢNH: THANH LỘC

Sân khấu chính được dựng cao hơn nền rạp, diện tích rộng, đang trong quá trình hoàn thiện ẢNH: THANH LỘC

Dàn ánh sáng đang được lắp đặt hứa hẹn 1 đêm lung linh sắc màu ẢNH: THANH LỘC

Nhiều loại hoa tươi được vận chuyển đến từ sáng sớm, tông màu chủ đạo là trắng. Hoa hồng, cẩm tú cầu, cúc họa mi và nhiều loại hoa khác được dùng để tô điểm không gian ẢNH: THANH LỘC

Hàng chục nhân công đang thực hiện các công đoạn cuối cùng trang trí cho rạp cưới ẢNH: THANH LỘC

Phía gia đình chú rể cho hay, tiến độ dựng và trang trí rạp cơ bản đảm bảo, nhưng điều làm mọi người lo ngại nhất vẫn là tình hình thời tiết đang có những diễn biến hết sức phức tạp do ảnh hưởng bão Fengshen. Ai cũng hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trước khi kết hôn

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi là sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Với chiều cao 1,75 m và nhan sắc ngọt ngào, cô đã xuất sắc vào Top 13 tại cuộc thi Miss World 2021. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đỗ Thị Hà tích cực hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

Vị hôn phu của cô, thiếu gia Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994 tại Quảng Trị. Anh là một doanh nhân trẻ tài năng, được biết đến là người kế vị của Tập đoàn Sơn Hải, một trong những tập đoàn đa ngành lớn tại Việt Nam.