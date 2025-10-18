Đỗ Thị Hà lần đầu đăng ảnh chồng thiếu gia

Hình ảnh trong lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà Ảnh: Lê Chí Linh

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong lễ ăn hỏi với bạn trai thiếu gia. Được biết buổi lễ diễn ra vào sáng 16.10, tại nhà gái ở Đông Thành (Thanh Hóa). Đây cũng là lần hiếm hoi người đẹp 10X chia sẻ hình ảnh của Nguyễn Viết Vương trên mạng xã hội. Trước đó, cả hai trải qua quãng thời gian hẹn hò kín tiếng, dù dân mạng nhiều lần đưa ra "bằng chứng" họ đang yêu nhau.

Kèm theo bài đăng, Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Một ngày đầy yêu thương và trân trọng. Một chút lễ nghi ấm cúng đánh dấu một hành trình mới. Nay anh được show mặt rõ nét rồi, không còn ảnh chụp sau lưng nữa". Trước đó, nàng hậu hé lộ những hình ảnh trong lễ ăn hỏi, ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ sau 5 năm đăng quang. Kèm theo đó, cô viết: "Em đã pha trà, cũng đã cắm hoa/ Chỉ đợi người qua, là trọn chữ nhà".

Lễ nạp tài của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng thiếu gia Tập Đoàn Sơn Hải

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến Hoa hậu Việt Nam 2020 khi tìm được bến đỗ ở tuổi 24. Trong khi đó, một số khán giả tò mò về lễ cưới của Đỗ Thị Hà với thiếu gia Nguyễn Viết Vương trong thời gian tới

Nàng hậu và thiếu gia Nguyễn Viết Vương được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh nhau Ảnh: Lê Chí Linh

Trước đó, khi thông tin về lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà được chia sẻ, nhiều người tò mò về danh tính bạn trai của cô. Anh là Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông ở tỉnh Quảng Trị. Cả hai được nhận xét đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Đỗ Thị Hà trước khi tổ chức đám cưới

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi chỉ mới 19 tuổi. Sau cuộc thi, cô vẫn duy trì việc học, sau đó cân bằng thời gian để vừa hoạt động nghệ thuật và phát triển công việc kinh doanh theo đúng đam mê của mình. Người đẹp 10X vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm, ít khi chia sẻ về bạn trai. Tuy nhiên nhiều người nhận ra cả hai vẫn đồng hành cùng nhau trong những chuyến du lịch.

Trước đó, khi chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm, nàng hậu từng bày tỏ mong muốn tìm thấy một người cầu tiến để đồng hành, tôn trọng những sở thích của nhau. "Khi mới yêu, cả hai sẽ phải rõ ràng quan điểm. Nếu đồng thuận thì mới tiến đến mối quan hệ yêu đương, còn không thì đã không bắt đầu rồi", Đỗ Thị Hà từng bày tỏ.