Sứ mệnh của doanh nhân trẻ trong kỷ nguyên mới

Tham dự đại hội (ĐH) có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị; ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ VN; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

ĐH vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo cấp cao.

"6 tiên phong" trong kỷ nguyên số

Phát biểu tại ĐH, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của doanh nhân và Hội Doanh nhân trẻ trong thành tựu phát triển của đất nước. Theo Thủ tướng, doanh nhân trẻ VN không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn mang trong mình dòng máu Việt với nhiệt huyết tuổi trẻ, trí tuệ, sáng tạo, dũng cảm dấn thân. Các bạn đã chứng minh doanh nhân VN không chỉ hoạt động trong nước mà còn vươn tầm khu vực, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Chia sẻ mong muốn của mình, Thủ tướng nói: "Tôi rất mong tuổi trẻ, trong đó có doanh nhân trẻ của chúng ta, phải có tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn. Và phải biết tôn trọng, coi trọng tri thức, tiết kiệm thời gian và quyết đoán đúng lúc, đúng thời điểm thì chúng ta mới không bỏ lỡ thời cơ".

Để xứng đáng là lực lượng xung kích trong kỷ nguyên số, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hội Doanh nhân trẻ VN thực hiện "6 tiên phong". Thứ nhất, tiên phong xây dựng thế hệ doanh nhân có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước. Thủ tướng yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nhân: "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn - Dấn thân vì nước, vì dân". Doanh nhân trẻ phải làm giàu chính đáng, thượng tôn pháp luật và luôn gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ hai, tiên phong trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Thủ tướng gọi đây là "chuyển đổi kép", là yêu cầu khách quan và lựa chọn chiến lược. "Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững, nhân văn, không hy sinh môi trường và an sinh xã hội lấy tăng trưởng đơn thuần. Chuyển đổi số để phát triển nhanh, thông minh", người đứng đầu Chính phủ phân tích.

Thứ ba, tiên phong trong liên kết, hợp tác. Doanh nhân trẻ cần đi đầu thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Thủ tướng nhấn mạnh: "Đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để tạo ra lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin". Thứ tư, tiên phong đóng góp xây dựng chính sách. Hội cần tiếp tục là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, phản ánh các vướng mắc, kiến nghị sửa đổi thể chế để môi trường kinh doanh được thông thoáng, thông suốt và thông minh.

Thứ năm, tiên phong đồng hành cùng Đảng, Nhà nước. Doanh nhân trẻ cần quán triệt và thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, năng lượng và công nghệ. Thứ sáu, tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, tính nhân văn. Thủ tướng đề nghị ngay sau ĐH, Hội Doanh nhân trẻ phải có chương trình cụ thể, giao nhiệm vụ cho các doanh nhân dấn thân vào lĩnh vực xây dựng nhà ở xã hội tại Hà Nội, TP.HCM và các khu công nghiệp, coi đây là hành động thiết thực nhất thể hiện tính nhân văn.

Phát động phong trào thi đua "6 nhất"

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hội Doanh nhân trẻ phát động phong trào thi đua "6 nhất" để tạo khí thế mới. Đầu tiên là "Tiên phong nhất"; "Tuổi trẻ không tiên phong thì ai tiên phong? Doanh nhân trẻ phải đi đầu trong những lĩnh vực mới và khó", Thủ tướng nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Thứ hai là phong trào "Sáng tạo nhất" bởi nguồn lực lớn nhất của thanh niên là sự đổi mới sáng tạo. Theo Thủ tướng, đây là chìa khóa để bứt phá trong kỷ nguyên số. Thứ ba là "Dấn thân nhất"; thanh niên phải dấn thân vào nơi gian khổ, khó khăn.

Cùng đó là "Đoàn kết nhất": đoàn kết nội bộ, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế vì không có đoàn kết thì không làm được việc lớn. Đồng thời phải "Hội nhập nhất". Thủ tướng cho rằng là thế hệ được đào tạo bài bản, giỏi ngoại ngữ và công nghệ, doanh nhân trẻ phải là lực lượng hội nhập quốc tế mạnh mẽ nhất. Đặc biệt Thủ tướng nhấn mạnh, cần có phong trào "Nhân ái nhất" để thi đua xem ai làm việc thiện nhiều hơn, ai chia sẻ với đồng bào tốt hơn.

Thủ tướng cũng nhắc nhở về trách nhiệm với cộng đồng trước những mất mát do thiên tai, bão lũ vừa qua, đồng thời kêu gọi tinh thần "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" để gánh vác phần khó khăn cho những nơi bị ảnh hưởng, thể hiện trách nhiệm công dân cao cả.

Đánh giá cao thông điệp của ĐH: "Doanh nhân trẻ VN: Tiên phong - Đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới", Thủ tướng nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng và kỳ vọng các anh chị sẽ đem tinh thần, khát vọng đổi mới và tinh thần phụng sự đất nước tạo nên một nhiệm kỳ thành công hơn nữa".

Những chiến binh mang thương hiệu "Made in Vietnam"

Phát biểu tại ĐH, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, ngày hội lớn của lực lượng doanh nhân trẻ tiêu biểu trên cả nước, đồng thời là dịp khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của đội ngũ doanh nhân trẻ VN hôm nay. Anh Huy đề nghị ĐH tập trung vào 3 nhóm định hướng lớn cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, doanh nhân trẻ phải là lực lượng xung kích của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh doanh vì sự phát triển bền vững. Anh nhấn mạnh việc đi đầu trong xây dựng các mô hình kinh doanh xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh doanh bao trùm, đồng thời lan tỏa văn hóa doanh nhân VN dựa trên các giá trị "khát vọng, đổi mới, liêm chính, trách nhiệm".

Trước khi khai mạc ĐH, các đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân xấu số trong đợt lũ lụt ở miền Trung vừa qua. Hội Doanh nhân trẻ VN cũng công bố và trao hỗ trợ khẩn cấp 6 tỉ đồng cho 6 tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt: Cao Bằng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk. Tại Hội nghị Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ VN lần thứ nhất, các đại biểu đã hiệp thương cử anh Đặng Hồng Anh giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VN khóa VIII.

Anh Huy yêu cầu tăng cường hội nhập quốc tế trên tinh thần độc lập, tự chủ. "Chúng tôi kỳ vọng doanh nhân trẻ sẽ là những chiến binh mang thương hiệu "Made in Vietnam", "Made by Vietnam" chinh phục thị trường toàn cầu bằng trí tuệ và bản lĩnh VN", anh Huy nói.

Đồng thời, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị Hội Doanh nhân trẻ VN đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức, trở thành "mái nhà chung uy tín, vững mạnh", thực sự đại diện và bảo vệ quyền lợi của hội viên. Anh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tham mưu chính sách, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trong doanh nghiệp và phát huy vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng cho thanh niên khởi nghiệp.

Anh Huy khẳng định T.Ư Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên VN luôn đồng hành với Hội Doanh nhân trẻ VN, kỳ vọng đội ngũ doanh nhân trẻ sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, khát vọng phụng sự, đưa Hội Doanh nhân trẻ VN vươn tầm khu vực và thế giới.