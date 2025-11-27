Thủ tướng: Doanh nhân trẻ phải đi đầu trong những lĩnh vực mới và khó

Sáng 27.11, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại đại hội.

Vị thế mới, tâm thế mới của doanh nhân Việt

Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát bức tranh kinh tế đầy triển vọng của đất nước sau gần 40 năm đổi mới. Trong thành tựu chung đó, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đóng vai trò là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại đại hội ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam qua hơn 30 năm hình thành (từ Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ năm 1993) đã phát triển vững mạnh với chi nhánh tại tất cả các tỉnh, thành phố, tập hợp hơn 21.000 hội viên, tạo doanh thu hàng năm đạt 40 tỉ USD, tương đương khoảng 8% GDP cả nước.

"Doanh nhân trẻ Việt Nam không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn mang trong mình dòng máu Việt với nhiệt huyết tuổi trẻ, trí tuệ, sáng tạo, dũng cảm dấn thân. Các bạn đã chứng minh doanh nhân Việt Nam không chỉ hoạt động trong nước mà còn vươn tầm khu vực, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phân tích bối cảnh thế giới với những biến chuyển khó lường về địa chính trị, an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, không gian phát triển trên mặt đất đang ngày càng chật hẹp. Do đó, tư duy của doanh nhân trẻ trong kỷ nguyên mới phải là mở rộng không gian phát triển: "Vươn ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ".

Giải thích rõ hơn về thông điệp hình tượng này, Thủ tướng cho biết: "Internet, vệ tinh Vinasat-1, Vinasat-2, Starlink chính là khai thác không gian vũ trụ. Chúng ta đang ngầm hóa cáp quang, xây dựng tàu điện ngầm, xử lý rác thải ngầm chính là tiến sâu vào lòng đất. Tất cả những điều này đòi hỏi trí tuệ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo".

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, để làm được điều đó, doanh nhân trẻ phải biết biến "không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể".

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII ẢNH: ĐĂNG HẢI

Sứ mệnh "6 tiên phong" trong kỷ nguyên số

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thực hiện "6 tiên phong" để xứng đáng là lực lượng xung kích.

Thứ nhất, tiên phong xây dựng thế hệ doanh nhân có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước. Thủ tướng yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nhân: "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn - Dấn thân vì nước, vì dân". Doanh nhân trẻ phải làm giàu chính đáng, thượng tôn pháp luật và luôn gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ hai, tiên phong trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Thủ tướng gọi đây là "chuyển đổi kép", là yêu cầu khách quan và lựa chọn chiến lược. "Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững, nhân văn, không hy sinh môi trường và an sinh xã hội lấy tăng trưởng đơn thuần. Chuyển đổi số để phát triển nhanh, thông minh", Thủ tướng phân tích.

Các doanh nhân trẻ ký kết hợp tác tại đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Thứ ba, tiên phong trong liên kết, hợp tác. Doanh nhân trẻ cần đi đầu thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh với doanh nghiệp nhà nước và FDI. Thủ tướng nhấn mạnh: "Đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để tạo ra lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin".

Thứ tư, tiên phong đóng góp xây dựng chính sách. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần tiếp tục là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, phản ánh các vướng mắc, kiến nghị sửa đổi thể chế để môi trường kinh doanh được "thông thoáng, thông suốt và thông minh".

Thứ năm, tiên phong đồng hành cùng Đảng, Nhà nước. Doanh nhân trẻ cần quán triệt và thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, năng lượng và công nghệ.

Thứ sáu, tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, tính nhân văn. Tại điểm này, Thủ tướng giao một nhiệm vụ cụ thể và đầy khích lệ: "Các đồng chí có dám tiên phong xây dựng nhà ở xã hội không?" . Thủ tướng trăn trở, người trẻ nếu không có sự hỗ trợ, với giá nhà 50 - 70 triệu đồng/m2 thì rất khó an cư lập nghiệp.

Thủ tướng đề nghị ngay sau đại hội, Hội Doanh nhân trẻ phải có chương trình cụ thể, giao nhiệm vụ cho các doanh nhân dấn thân vào lĩnh vực này tại Hà Nội, TP.HCM và các khu công nghiệp, coi đây là hành động thiết thực nhất thể hiện tính nhân văn.

Phát động phong trào thi đua "6 nhất"

Vận dụng lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước", Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hội Doanh nhân trẻ phát động phong trào thi đua "6 nhất" để tạo khí thế mới. Đó là "Tiên phong nhất": "Tuổi trẻ không tiên phong thì ai tiên phong? Doanh nhân trẻ phải đi đầu trong những lĩnh vực mới và khó", Thủ tướng nhấn mạnh.

Các doanh nhân trẻ tham dự đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Thứ hai là phong trào "Sáng tạo nhất" bởi nguồn lực lớn nhất của thanh niên là sự đổi mới sáng tạo. Theo Thủ tướng, đây là chìa khóa để bứt phá trong kỷ nguyên số.

Thứ ba là "Dấn thân nhất". Thủ tướng đề nghị thanh niên phải dấn thân vào nơi gian khổ, khó khăn.

Thứ tư là "Đoàn kết nhất": đoàn kết nội bộ, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Không có đoàn kết thì không làm được việc lớn.

Thứ năm là "Hội nhập nhất". Thủ tướng cho rằng, là thế hệ được đào tạo bài bản, giỏi ngoại ngữ và công nghệ, doanh nhân trẻ phải là lực lượng hội nhập quốc tế mạnh mẽ nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, cần có phong trào "Nhân ái nhất" để thi đua xem ai làm việc thiện nhiều hơn, ai chia sẻ với đồng bào tốt hơn.

Thủ tướng cũng nhắc nhở về trách nhiệm với cộng đồng trước những mất mát do thiên tai, bão lũ vừa qua (ước tính làm giảm 0,4% tăng trưởng GDP). Thủ tướng kêu gọi tinh thần "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" để gánh vác phần khó khăn cho những nơi bị ảnh hưởng, thể hiện trách nhiệm công dân cao cả.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng đánh giá cao thông điệp của đại hội: "Doanh nhân trẻ Việt Nam: Tiên phong - Đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới" . Nhắc lại những điều tâm huyết đã gửi gắm Hội tại Diễn đàn kinh tế tư nhân: "Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước phát triển - Nhân dân hạnh phúc" , Thủ tướng khẳng định, Chính phủ cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ doanh nhân trẻ phát triển.