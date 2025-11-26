Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Anh Đặng Hồng Anh giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII

Vũ Thơ
Vũ Thơ
26/11/2025 17:49 GMT+7

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử anh Đặng Hồng Anh làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Chiều 26.11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với 900 đại biểu tham dự. Tại đại hội, đại biểu đã hiệp thương chọn cử 135 anh chị vào Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII. 

Hội nghị Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hiệp thương cử Đoàn chủ tịch Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII gồm 39 anh, chị.

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử anh Đặng Hồng Anh tiếp tục làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII. Anh Đặng Hồng Anh hiện là Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó chủ tịch Tập đoàn TTC.

Hội nghị cũng đã thống nhất hiệp thương cử 12 Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII; khuyết 1 nhân sự sẽ được bổ sung sau.

Anh Đặng Hồng Anh giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII - Ảnh 1.

Hội nghị Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ nhất khóa VIII

ẢNH: XUÂN TÙNG

Danh sách 11 phó chủ tịch Hội, gồm:

Anh Đặng Việt Bách, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Luyện thép cao cấp Việt Nhật.

Anh Lê Trí Hải, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh.

Chị Phạm Thị Bích Huệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Western Pacific.

Anh Nguyễn Như Kiên, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hưng Yên; Chủ tịch HĐQT Lam Sơn Group.

Anh Đặng Hồng Anh giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII - Ảnh 2.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại hội nghị

ẢNH: XUÂN TÙNG

Chị Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và xây dựng Phúc Khang.

Chị Nguyễn Lưu Trà My, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn.

Anh Trần Đăng Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn DOLGROUP.

Anh Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang.

Anh Lưu Công Thành, Chủ tịch CLB Xúc tiến thương mại và đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam, Giám đốc Công ty CP thương mại Trung Thành.

Anh Dương Long Thành, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi.

Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Đại biểu Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam báo công dâng Bác

Đại biểu Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam báo công dâng Bác

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh thay mặt các doanh nhân trẻ hứa với Bác sẽ là lực lượng tiên phong, đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đưa thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới.

Bình luận (0)

