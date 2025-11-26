Đại biểu Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam báo công dâng Bác

Sáng 26.11, trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đoàn đại biểu doanh nhân trẻ tham dự đại hội do anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã tham gia Lễ báo công và vào Lăng viếng Bác. Đoàn đại biểu cũng đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Anh Đặng Hồng Anh và đoàn đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội) ẢNH: CTV

Tạo doanh thu hàng năm trên 40 tỉ USD

Tại buổi lễ, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kính dâng lên Bác những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Với tinh thần "Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị", Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những tổ chức xã hội - nghề nghiệp hàng đầu đất nước, với mạng lưới tổ chức tại 34/34 tỉnh, thành phố, 16 câu lạc bộ trực thuộc và quy tụ hơn 21.000 hội viên.

Các doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang tạo ra doanh thu hàng năm trên 40 tỉ USD, đóng góp hơn 10% GDP của cả nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động.

Anh Đặng Hồng Anh báo công dâng Bác ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong 3 năm qua, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức 8.840 hoạt động sôi nổi, thiết thực, chất lượng trên các lĩnh vực như: đối thoại chính sách, xúc tiến thương mại, giao lưu liên kết, hợp tác quốc tế, văn hóa thể thao, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng số tiền gần 300 tỉ đồng.

Hội có đã có nhiều hoạt động lớn, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với cộng đồng, xã hội như: Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu; Giải thưởng Sao Vàng đất Việt; Chương trình bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; hay việc tái tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, góp tiếng nói của mình vào sự nghiệp hoàn thiện thể chế, phát triển đất nước.

Anh Đặng Hồng Anh thay mặt các doanh nhân trẻ hứa với Bác nguyện tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần "Doanh nhân trẻ Việt Nam - Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới".

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác ẢNH: XUÂN TÙNG

Đưa thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới

Trong không khí trang trọng, anh Đặng Hồng Anh thay mặt toàn thể đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam bày tỏ: "Trước anh linh của Người, với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, nhân dịp chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay mặt cho toàn thể đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam, chúng con xin hứa: tuyệt đối trung thành với lý tưởng, với con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần dân tộc, ý chí tự cường, thực hiện thắng lợi khẩu hiệu hành động của Đại hội VIII: "Doanh nhân trẻ Việt Nam - Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới", quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới".

Các doanh nhân trẻ Việt Nam hứa với Bác sẽ là lực lượng tiên phong, đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Đặng Hồng Anh cũng hứa với Bác: các doanh nhân trẻ Việt Nam là lực lượng tiên phong, đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; làm chủ khoa học, công nghệ, xung kích trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển kinh tế xanh và thực hành ESG, đưa thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới.

Đồng thời, sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, xây dựng thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam có "Tâm - Tầm - Tài - Trí - Tín", giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với cộng đồng, xứng đáng là thế hệ kế thừa sự nghiệp vĩ đại của Người và các thế hệ tiền bối.