Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đặt mục tiêu tạo việc làm cho 8 triệu lao động

Ngày mai 26.11, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội lần thứ VIII. Theo dự thảo báo cáo trình đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam không chỉ gặt hái những thành tựu đáng tự hào mà còn thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm vì cộng đồng.

Những dấu ấn của nhiệm kỳ tạo nền tảng quan trọng để Hội bước vào nhiệm kỳ VIII với tâm thế tự tin và quyết tâm mạnh mẽ hơn nhằm tiếp tục kiến tạo giá trị, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia

Anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết trong bối cảnh đất nước đứng trước giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng, lực lượng doanh nhân trẻ không chỉ được kỳ vọng là động lực tăng trưởng, mà còn là lực lượng tiên phong thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam bứt phá. Chính vì vậy, khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ VIII được xác định đầy quyết tâm: "Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới".

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại cuộc họp Hội đồng chung tuyển Giải thưởng Sao Đỏ năm 2025 ẢNH: BTC

Tầm nhìn đến năm 2045 - thời điểm Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hướng tới trở thành tổ chức doanh nhân trẻ hàng đầu khu vực ASEAN.

Theo anh Đặng Hồng Anh, một trong những trọng tâm lớn của nhiệm kỳ VIII là chiến lược phát triển tổ chức. Hội đặt mục tiêu mở rộng số lượng hội viên lên 35.000 - 50.000, một quy mô lớn chưa từng có.

100% Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành và các câu lạc bộ trực thuộc hoạt động hiệu quả và chuyển đổi toàn diện sang vận hành số; 95% hội viên được đào tạo về quản trị hiện đại, công nghệ số và đổi mới sáng tạo.

Đây không chỉ là những chỉ tiêu kỹ thuật, mà là một yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn lực doanh nhân trẻ, một trong những yếu tố then chốt quyết định sức cạnh tranh dài hạn của kinh tế tư nhân.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có hành trình hơn 30 năm triển khai Phong trào Doanh nhân trẻ ẢNH: BTC

Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp hội viên đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động. Những con số này cho thấy một thế hệ doanh nhân trẻ đang dám nhận trách nhiệm lớn hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, chuỗi cung ứng liên tục tái cấu trúc và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Xây dựng hệ sinh thái kết nối giao thương

Để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ, anh Đặng Hồng Anh cho biết, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kết nối, giao thương hiệu quả trong toàn hệ thống trong và ngoài Hội, giúp doanh nghiệp tiết kiệm từ 8 - 20% kinh phí hàng năm, giảm chi phí marketing, chi phí bán hàng; ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, cùng nhau lớn mạnh.

Trong đó, Hội đã, đang và sẽ ký kết chiến lược với nhiều định chế tài chính, ngân hàng lớn để tìm những nguồn vốn với điều kiện thông thoáng hơn cho hội viên.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết chiến lược với nhiều định chế tài chính, ngân hàng lớn để tìm những nguồn vốn với điều kiện thông thoáng hơn cho hội viên

ẢNH: BTC

"Trước hết, sẽ cần sự chung tay vào cuộc của toàn thể ủy viên Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ mới trong việc triển khai các ưu đãi đặc biệt cho hội viên đối với các sản phẩm, dịch vụ của mình trong nội bộ T.Ư Hội và hội viên.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng Hội chuyên nghiệp, đảm bảo hoạt động liên tục, tăng kết nối giữa T.Ư với các địa phương, nâng cao hiệu quả triển khai công tác thông qua đề án hỗ trợ lương cho cán bộ chuyên trách của các Hội còn khó khăn, gắn với KPI rõ ràng về vận hành, kết nối và phát triển hội viên", anh Đặng Hồng Anh chia sẻ.

Vẫn theo anh Đặng Hồng Anh, một điểm nhấn quan trọng khác của nhiệm kỳ VIII là chuyển dịch tư duy từ tăng trưởng sang phát triển bền vững.

Doanh nghiệp thời nay không chỉ được đánh giá qua lợi nhuận hay quy mô, mà còn qua tác động tích cực với cộng đồng và môi trường. Hội đặt mục tiêu 50% doanh nghiệp hội viên áp dụng ESG, coi đây là tiêu chuẩn mới cho phát triển bền vững và cạnh tranh quốc tế. Đây là bước đi mang tính tiên phong, bởi ESG vốn là tiêu chuẩn toàn cầu để doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt 2 doanh nhân mới

Một cam kết mang tính chiến lược của nhiệm kỳ VIII là tiên phong triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO, giai đoạn 2025 - 2030; phát hành tem "Sao vàng đất Việt" để bảo chứng bảo đảm cho chất lượng và uy tín của hàng hóa Việt Nam.

Hội sẽ phát hành tem "Sao vàng đất Việt" để bảo chứng bảo đảm cho chất lượng và uy tín của hàng hóa Việt Nam ẢNH: BTC

Đặc biệt, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam dành sự quan tâm lớn cho lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) - lực lượng chiếm hơn 90% số doanh nghiệp trong cả nước - với việc sẽ triển khai và cụ thể hóa các chương trình hoạt động mang tính chiến lược, như: hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, 10.000 doanh nghiệp được tư vấn chuyên nghiệp hóa, 80% doanh nghiệp hội viên ứng dụng công nghệ số; 1.000 doanh nghiệp tham gia chương trình AI for SMEs và lan tỏa văn hóa chia sẻ qua chương trình "Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt 2 doanh nhân mới".

Trên hành trình hội nhập, anh Đặng Hồng Anh cho biết, ASEAN được xem là "đại lộ chiến lược" để doanh nghiệp Việt Nam bước vào thị trường khu vực rộng lớn hơn. Do đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đặt mục tiêu đưa ít nhất 50 doanh nghiệp hội viên tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; thúc đẩy việc thành lập "Liên minh Doanh nhân trẻ ASEAN", tổ chức các gian hàng quốc gia Doanh nhân trẻ Việt Nam tại các hội chợ quốc tế lớn… Đây là minh chứng cho quyết tâm hội nhập thực chất, vượt lên khỏi những hợp tác mang tính hình thức.

"Để làm được điều đó, doanh nhân trẻ Việt Nam phải mang theo tư duy toàn cầu, chuẩn mực quốc tế và một bản lĩnh đủ mạnh để cạnh tranh sòng phẳng với doanh nghiệp khu vực và thế giới", anh Đặng Hồng Anh khẳng định.