Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc

Ngày 10.10, tại đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức thành công Chương trình "Trăng thu biên cương" năm 2025, với sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Đoàn công tác T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam do anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, làm trưởng đoàn đã tham dự và đồng hành cùng chương trình, đóng góp tích cực vào chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng về biên cương, hải đảo.

Anh Đặng Hồng Anh (bên phải) trao tặng kinh phí xây dựng công trình sân bóng đá mini tại đặc khu Cô Tô ẢNH: CTV

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như: khám và tư vấn sức khỏe (chuyên khoa mắt), cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 học sinh; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương bệnh binh; tuyên truyền về tình hình biển đảo, luật Cảnh sát biển Việt Nam và công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Đêm hội trung thu diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, múa lân, phá cỗ, cùng 500 phần quà gồm bánh kẹo và đồ dùng học tập được trao tặng cho các em thiếu nhi.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao nhiều quà tặng cho thanh thiếu nhi tại đặc khu Cô Tô ẢNH: CTV

Đặc biệt, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tài trợ kinh phí xây dựng và khánh thành sân bóng đá mini cỏ nhân tạo tại đặc khu Cô Tô, một công trình mang ý nghĩa lâu dài, góp phần phát triển thể chất và đời sống tinh thần cho thanh thiếu niên nơi đây.

Hội cũng trao tặng 5 suất học bổng "Tiếp bước tương lai" (trị giá 200 triệu đồng, hỗ trợ trong 4 năm), 40 chiếc xe đạp, nhiều ba lô và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo hiếu học, tài trợ chi phí tổ chức chương trình... Tổng trị giá ủng hộ gần 600 triệu đồng.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tài trợ kinh phí xây dựng và khánh thành sân bóng đá mini tại đặc khu Cô Tô ẢNH: CTV

Đây là các hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhằm tri ân sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân và chính quyền địa phương đối với cách mạng, quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ trên đảo.