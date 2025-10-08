Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ giúp 10.000 doanh nhân Việt vươn ra thế giới

08/10/2025 17:23 GMT+7

Tại buổi họp báo công bố Báo cáo tổng hợp Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, ban tổ chức cho biết, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO thời kỳ mới và đưa 10.000 doanh nhân Việt vươn ra thị trường thế giới.

Chiều 8.10 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức họp báo công bố Báo cáo tổng hợp Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 và giới thiệu Kế hoạch chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành (CEO) giai đoạn 2025 - 2030.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Thiết lập cơ chế giám sát việc xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025, cho biết Báo cáo VPSF 2025 sẽ hệ thống hóa toàn bộ các kiến nghị và đề xuất chi tiết từ cộng đồng doanh nghiệp.

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở gần 6.500 đại biểu tham dự, hơn 3.000 ý kiến gửi về từ cộng đồng doanh nhân tại 12 phiên đối thoại địa phương trên khắp cả nước, 4 phiên chuyên đề và 1 phiên cấp cao có sự tham dự, chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Ông Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình

Các ý kiến đã chỉ rõ những vấn đề then chốt về thể chế, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và nội lực quản trị của doanh nghiệp. Đồng thời, báo cáo đề xuất nhiều kiến nghị mang tính đột phá, trong đó nhấn mạnh việc triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO, nhằm kiến tạo một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam có đủ tâm - tầm - tài để dẫn dắt sự phát triển bền vững.

Báo cáo này sẽ được gửi tới Chính phủ và các cơ quan hữu quan, làm cơ sở quan trọng phục vụ quá trình xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách. Hội cũng sẽ thiết lập cơ chế theo dõi, giám sát để bảo đảm những khuyến nghị của doanh nghiệp được phản hồi và triển khai thực chất.

Theo ông Đặng Hồng Anh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ định hướng xây dựng một kênh phản hồi chính sách trực tuyến, minh bạch và cập nhật thường xuyên, đồng thời tổ chức các phiên đối thoại định kỳ nhằm giám sát tiến độ và thúc đẩy thực thi các kiến nghị. 

 Đưa 10.000 doanh nhân Việt vươn ra thị trường thế giới

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã chính thức công bố kế hoạch triển khai Chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025 - 2030. Chia sẻ tại họp báo, ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chỉ ra thực trạng của doanh nhân trẻ Việt Nam còn "thiếu và yếu" ở nhiều phương diện, từ năng lực quản trị, đào tạo đến chuyển đổi số. 

Để khắc phục điều này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã phát động hai chương trình mang tầm quốc gia: đào tạo 10.000 CEO thời kỳ mới và đưa 10.000 doanh nhân Việt vươn ra thị trường thế giới.

Ban tổ chức cam kết đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025 - 2030

Chương trình đào tạo 10.000 CEO được thiết kế với lộ trình cụ thể từ năm 2025 đến 2030, bắt đầu thí điểm tại các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Nội dung đào tạo sẽ bao gồm tám module cốt lõi, trang bị toàn diện kiến thức từ quản trị, tài chính đến chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Phương pháp đào tạo đa dạng, kết hợp giữa học trên lớp, cố vấn 1:1 từ các doanh nhân thành đạt và trải nghiệm thực tế, nhằm giúp các CEO thay đổi tư duy, phát triển năng lực và mở rộng kết nối.

Song song đó, mục tiêu đưa 10.000 doanh nhân ra biển lớn không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu mà còn tạo ra một mạng lưới kết nối, nơi doanh nhân trong nước trở thành người dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài thâm nhập thị trường Việt Nam. Ông Dũng tin rằng sáng kiến này sẽ mở ra cánh cửa hai chiều, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam học hỏi và phát triển trên sân chơi quốc tế.



