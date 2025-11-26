Mở ra chương mới cho phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam

ẢNH: XUÂN TÙNG

Lực lượng tiên phong của thanh niên trên mặt trận kinh tế

Anh đánh giá như thế nào về vai trò của Hội Doanh nhân trẻ VN trong nhiệm kỳ vừa qua?

Anh Nguyễn Tường Lâm: Hội Doanh nhân trẻ VN giữ vai trò ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái phát triển của lực lượng thanh niên và nền kinh tế đất nước. Hội không chỉ là nơi tập hợp những doanh nhân trẻ bản lĩnh, giàu khát vọng, mà còn là môi trường để lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ. Thông qua mạng lưới rộng khắp và các hoạt động kết nối, Hội đã tạo ra diễn đàn để các doanh nhân chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Vai trò của Hội trong việc đồng hành với các chương trình lớn của Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên VN, góp phần bồi dưỡng lớp doanh nhân trẻ có năng lực, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn hội nhập quốc tế. Ngoài việc phát triển sản xuất - kinh doanh, nhiều doanh nhân trẻ còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, thể hiện tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Trong 3 năm của nhiệm kỳ, các cấp Hội đã triển khai 1.453 hoạt động xã hội, với tổng giá trị gần 300 tỉ đồng. Nhiều mô hình, chương trình an sinh xã hội do T.Ư Hội tổ chức đã tạo tính lan tỏa lớn, được cộng đồng xã hội đánh giá cao. Đối với Hội Doanh nhân trẻ các địa phương, hoạt động CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) cũng được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn cụ thể, mô hình hay, hoạt động ấn tượng. Hoạt động văn hóa - thể thao cũng được đẩy mạnh với 1.165 sự kiện thể thao, tạo sân chơi bổ ích cho hội viên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các doanh nhân trẻ thực hiện nghi thức đánh cồng tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân VN, chính thức khởi động một giai đoạn phát triển mới của khu vực kinh tế tư nhân, ngày 16.9.2025 ẢNH: CTV

Dự thảo báo cáo của Hội Doanh nhân trẻ VN tại Đại hội VIII khẳng định một thế hệ doanh nhân không chỉ làm giàu cho bản thân mà mục tiêu là xây dựng một thế hệ doanh nhân trẻ "có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với Tổ quốc". Họ chính là những người trẻ đang trực tiếp thực thi các nghị quyết chiến lược của Đảng, như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Vừa qua Diễn đàn Kinh tế tư nhân do Hội Doanh nhân trẻ VN tổ chức thể hiện sự tiên phong triển khai Nghị quyết 68. Không chỉ dừng lại ở phản ánh khó khăn, họ tham gia đề xuất giải pháp mang tính thực tiễn, góp phần hoàn thiện môi trường kinh doanh minh bạch và hiện đại. Sự vào cuộc sớm và mạnh mẽ trong thực thi Nghị quyết 68 thể hiện khát vọng đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy cải cách, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây cũng là minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của doanh nhân trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Dẫn dắt sự thay đổi trong nền kinh tế số

Theo anh, trong bối cảnh cách mạng công nghệ và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đội ngũ doanh nhân trẻ cần tiên phong như thế nào?

Tôi cho rằng nếu trước đây, "tiên phong" chỉ đơn thuần là dấn thân vào thị trường, tạo ra sản phẩm hay mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, thì ngày nay, "tiên phong" phải được hiểu ở mức độ cao hơn: đó là kiến tạo giá trị mới và dẫn dắt sự thay đổi trong nền kinh tế số.

Thanh niên vốn là lực lượng nhạy bén nhất với cái mới, và doanh nhân trẻ phải là những người đi đầu trong việc dẫn dắt các xu hướng mới ấy. Chúng ta đang đứng trước yêu cầu rất cấp bách từ Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Doanh nhân trẻ không chỉ là người ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất - kinh doanh; họ đang trở thành những người tạo ra các mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ, góp phần hình thành những ngành công nghiệp tương lai.

Các doanh nhân trẻ VN làm việc với đoàn công tác Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ quốc tế Osaka, Nhật Bản (JCI Osaka) ẢNH: CTV

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Doanh nhân trẻ VN đặt ra những mục tiêu rất rõ ràng: 80% hội viên ứng dụng công nghệ số vào hoạt động doanh nghiệp; 40% doanh nghiệp có hoạt động R&D thường xuyên; và đặc biệt là triển khai chương trình "AI for SMEs" (AI cho doanh nghiệp nhỏ và vừa) cho ít nhất 1.000 doanh nghiệp. Đây không còn là phong trào mang tính khẩu hiệu. Đây là chiến lược nhằm biến công nghệ cao thành sức mạnh cạnh tranh thực tế, giúp doanh nghiệp trẻ VN tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đó chính là tinh thần xung kích của thanh niên trong thời đại mới, dám đổi mới, dám thử nghiệm và dám dẫn dắt sự thay đổi. Tôi tin rằng với tinh thần đó, đội ngũ doanh nhân trẻ sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của mình trong sự phát triển của đất nước.

Xây hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên

Thưa anh, một trong những sứ mệnh rất quan trọng của Hội Doanh nhân trẻ là đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Vậy anh đánh giá như thế nào về những hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ VN trong lĩnh vực này?

Việc đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những sứ mệnh quan trọng nhất mà Hội Liên hiệp thanh niên VN luôn sát cánh cùng Hội Doanh nhân trẻ VN. Chúng tôi không chỉ mong muốn "truyền lửa", mà cần xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ thực chất. Và Hội Doanh nhân trẻ VN đang làm rất tốt vai trò này. Họ không giữ thành công cho riêng mình, mà đang trở thành những "người anh, người chị" đi trước, trực tiếp dìu dắt thế hệ đi sau.

T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN đánh giá rất cao các chương trình hành động cụ thể mà Hội Doanh nhân trẻ đã và đang triển khai. Tôi đặc biệt ấn tượng với mô hình "1 kèm 1", nơi các doanh nhân thành đạt sẽ cố vấn, "cầm tay chỉ việc" cho các dự án khởi nghiệp mới, hỗ trợ từ vốn, công nghệ quản trị đến đầu ra sản phẩm. Việc Hội Doanh nhân trẻ đặt mục tiêu hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp sáng tạo trong nhiệm kỳ tới là một đóng góp rất thiết thực và truyền cảm hứng lớn cho phong trào khởi nghiệp của thanh niên cả nước.

Hơn nữa, chiến lược hỗ trợ ít nhất 50.000 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, hay sáng kiến "Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới" chính là cách xây lực lượng, xây nền móng vững chắc cho phong trào thanh niên làm kinh tế trong 10 - 20 năm tới. Đây là sự cụ thể hóa tuyệt vời cho vai trò "tìm kiếm, bồi dưỡng những lớp doanh nhân kế cận" mà tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên VN luôn kỳ vọng ở Hội Doanh nhân trẻ VN.

Anh đặt kỳ vọng gì vào Đại hội VIII của Hội Doanh nhân trẻ VN và thế hệ doanh nhân trẻ nhiệm kỳ mới?

Đại hội VIII Hội Doanh nhân trẻ VN là một sự kiện chính trị lớn, một ngày hội đoàn kết của lực lượng thanh niên ưu tú nhất trên mặt trận kinh tế.

Tôi kỳ vọng và tin tưởng đại hội sẽ mở ra một chương mới cho phong trào doanh nhân trẻ, với tầm nhìn và khát vọng lớn hơn. T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN tin tưởng thế hệ doanh nhân trẻ nhiệm kỳ này sẽ phát huy cao độ tinh thần "Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị - Vững bước vào kỷ nguyên mới". Họ sẽ là những chiến sĩ dũng cảm nhất trên mặt trận kinh tế, góp phần cùng thanh niên và nhân dân cả nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Xin cảm ơn anh!