Hội Doanh nhân trẻ Bình Định đóng góp hơn 950 triệu đồng vì cộng đồng

Ngày 13.10, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2025, với sự tham dự của anh Phạm Hồng Hiệp, Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai; anh Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và đại diện doanh nghiệp trên địa bàn.

Anh Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong 9 tháng đầu năm, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định tổ chức và tham gia 105 chương trình hướng nghiệp, từ thiện và giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Trong đó, hội chủ trì 18 hoạt động, phối hợp 14 chương trình và tham gia 73 sự kiện cùng các đơn vị khác. Hội đã trao tặng hơn 950 triệu đồng, với 500 suất quà và 5 căn nhà cho các hoàn cảnh khó khăn tại 15 địa phương trên toàn quốc.

Trong 9 tháng, hội cũng triển khai các chương trình hợp tác với Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH FPT Quy Nhơn nhằm tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, hỗ trợ hướng nghiệp, việc làm và đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Tuy nhiên, hoạt động hội vẫn còn một số hạn chế như chưa đáp ứng được nhu cầu kết nối của hội viên; chưa thu hút được doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tàu, doanh nghiệp trong các lĩnh vực, ngành nghề mới như khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao. Quy mô doanh nghiệp hội viên tập trung ở mức nhỏ và siêu nhỏ...

Hội Doanh nhân trẻ Bình Định ký kết hợp tác với Bệnh viện Bình Định xây dựng các chương trình chăm sóc sức khỏe cho doanh nhân và người lao động ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thời gian tới, hội sẽ tập trung cho công tác hợp nhất hai Hội Doanh nhân trẻ Bình Định và Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai, tổ chức Đại hội thành lập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai (mới). Việc hợp nhất phải đảm bảo tính kế thừa, phát huy tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của tỉnh Gia Lai (mới), phục vụ lợi ích hội viên hai bên, gìn giữ và phát triển vị thế, uy tín và sức mạnh của cộng đồng doanh nhân trẻ.

Phát biểu tại hội nghị, anh Phạm Hồng Hiệp ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội Doanh nhân trẻ Bình Định.

"Chỉ trong 9 tháng, hội đã tham gia hơn 100 chương trình, trong đó có gần 20 hoạt động do hội chủ trì, đây là kết quả rất đáng khích lệ. Ngoài ra, công tác an sinh xã hội của hội cũng được triển khai hiệu quả, hỗ trợ hàng trăm hoàn cảnh khó khăn", anh Hiệp nhấn mạnh.