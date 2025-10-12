Tham vọng 'biến' Gia Lai thành thiên đường bò sữa

Nguồn sữa từ “cổng trời”

5 năm trước, khi ra mắt Trang trại Bò sữa NutiMilk Gia Lai, bà Trần Thị Lệ, CEO Nutifood nhấn mạnh, NutiMilk sẽ là thương hiệu “át chủ bài” mới của công ty trong tương lai. Có thời gian trải nghiệm trang trại độc lập lớn nhất tại Việt Nam đạt chuẩn Global GAP của châu Âu, chúng tôi mới hiểu hết tầm nhìn của lãnh đạo Nutifood. Với ngành chăn nuôi bò sữa, năng suất, chất lượng phụ thuộc vào 3 yếu tố quyết định: Vị trí nuôi, công nghệ nuôi, con giống đầu vào. Chọn Mang Yang, nơi hội tụ mọi yếu tố để áp dụng phương pháp chăn nuôi thuận theo tự nhiên, nhà dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam đã “chốt” xong yếu tố số 1.

Mang Yang - Gia Lai hội tụ đủ yếu tố trở thành thiên đường bò sữa N.T

Ẩn mình trong vẻ đẹp hoang sơ của Mang Yang (tiếng Gia Lai có nghĩa là cổng trời), Trang trại Bò sữa NutiMilk nằm bình yên giữa thảm thực vật phong phú, từ những cánh rừng nhiệt đới, đồi thông xanh mướt, đến những thác nước hùng vĩ. Ở độ cao 800 m so với mực nước biển và trải dài hơn 600 ha, trang trại NutiMilk nằm giữa một ốc đảo xanh tươi, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của đô thị. Với nhiệt độ từ 21- 250C, Mang Yang quanh năm mát mẻ, bầu không khí trong lành, nước đầu nguồn tinh khiết và những cánh đồng cỏ xanh tốt trên vùng đất đỏ bazan màu mỡ, mang đến nguồn thức ăn tự nhiên và giàu dinh dưỡng cho đàn bò.

Thổ nhưỡng, khí hậu cùng sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, điều kiện chuồng trại và đặc biệt là giống, đã giúp NutiMilk có được sản lượng sữa tuyệt vời. Một con bò sữa lứa mới nhập từ Mỹ tại trang trại có thể cung cấp tới 40 lít sữa/ngày, tương đương mức sản lượng tại các trang trại ở Mỹ. Nhưng điều khiến lãnh đạo Nutifood tự hào hơn cả, đó là chất lượng sữa ở đây có hàm lượng đạm cao, chất béo cao và sạch tuyệt đối. Ngay sau khi ra mắt trang trại bò sữa, Nutifood đã tung ra thị trường dòng sản phẩm sữa tươi với hàm lượng đạm 3.5g/100ml, ngang ngửa với sữa ngoại nhập cao cấp từ châu Âu và là một trong những loại sữa bò có độ đạm cao nhất trên thị trường Việt Nam tại thời điểm đó (năm 2020). 5 năm qua, sữa tươi đạm cao của Nutifood luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Mang Yang có thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với sản xuất nông nghiệp N.T

Nguồn nước ở Mang Yang rất sạch, không khí sạch, khí hậu mát nên dịch bệnh ít. Nhờ vậy, sữa bò có chất lượng rất tốt, sản lượng cao. Vùng đất này đúng là thiên đường để chăn nuôi bò sữa. Muốn phát triển những trang trại bò sữa hiện đại, chất lượng cao, làm ra sản phẩm sữa sạch thì Mang Yang có thể nói là vùng đất tốt nhất ở Việt Nam”, Phó chủ tịch HĐQT Nutifood Trần Bảo Minh từng khẳng định trong một hội thảo về tiềm năng của ngành chăn nuôi bò sữa tại Gia Lai do Báo Thanh Niên tổ chức.

Vì sao Gia Lai?

Hơn 1 năm sau khi giới thiệu tiềm năng của Gia Lai với thị trường, nhà dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam không giấu giếm tham vọng biến nơi đây thành thiên đường bò sữa của Tây nguyên. Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2025, diễn ra vào cuối tháng 8, Nutifood đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với UBND tỉnh Gia Lai về hợp tác toàn diện, hướng tới xây dựng Gia Lai thành “thiên đường bò sữa” và trung tâm sản xuất sữa tươi chất lượng cao tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Vậy, Gia Lai có thực sự tiềm năng để trở thành thiên đường bò sữa mới của Việt Nam? Và Việt Nam có thực sự lợi thế để chăn nuôi bò sữa hay không? Tại sao nhà dinh dưỡng số 1 Việt Nam lại mạnh tay đổ hàng ngàn tỉ đồng vào đây? Câu trả lời sẽ có nếu nhìn vào các dữ kiện sau:

Đầu tiên về diện tích, sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới có diện tích lớn thứ 2 cả nước. Lãnh đạo ngành nông nghiệp Gia Lai từng tự hào giới thiệu: “Gia Lai có khí hậu mát mẻ như một máy lạnh tự nhiên khổng lồ”. Trong quy hoạch chung đã được phê duyệt khi đó, tỉnh dành trên 850.000 ha đất để sản xuất nông nghiệp, bằng đất sản xuất nông nghiệp của 5 tỉnh miền Trung cộng lại. Đặc biệt, ở đây là đất đỏ bazan màu mỡ và không bị ô nhiễm, rất thuận lợi phát triển ngành chăn nuôi. Nằm ở vị trí trung tâm các trục đông - tây, bắc - nam, Gia Lai là cầu nối tự nhiên giữa duyên hải miền Trung, Tây nguyên và các nước Lào, Campuchia. Với 130 km bờ biển, 80 km đường biên giới, cùng hệ sinh thái đa dạng và tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, Gia Lai đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút các nhà đầu tư. Và Nutifood có lợi thế lớn khi đã đầu tư bài bản, lâu dài ở đây.

Đàn bò nuôi tại Mang Yang năng suất cao và cho chất lượng sữa rất tốt N.T

PGS-TS Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa VN khẳng định, địa hình đồi núi của Gia Lai có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước sạch tự nhiên. Riêng tại Mang Yang, hệ thống sông suối tương đối dày, phân bổ rộng khắp địa bàn. Đây là những điều kiện lý tưởng để phát triển đàn bò sữa. Chính sự kết hợp giữa môi trường thiên nhiên thuần khiết, với việc nhập giống bò sữa cao sản và công nghệ sản xuất hiện đại sẽ mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam nguồn sữa tươi dồi dào, chất lượng. “Sữa tươi tại trang trại bò sữa NutiMilk ở Mang Yang đã đạt đến 3,5 gr đạm/100 ml sữa trong khi chuẩn ngành nông nghiệp chăn nuôi bò sữa đòi hỏi 2,7 gr đạm/100 ml. Như vậy, chất lượng sữa nguyên liệu tại NutiMilk tương đương các nước chăn nuôi bò sữa lớn trên thế giới”, ông Trung nói.

Giờ thì có lẽ thị trường đã hiểu: Vì sao Nutifood mạnh tay đổ ngàn tỉ đồng để biến Gia Lai thành thiên đường bò sữa mới của Việt Nam.