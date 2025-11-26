Khai mạc Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII

Chiều 26.11, tại Hà Nội đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội có sự tham dự của 900 đại biểu chính thức là các doanh nhân trẻ tiêu biểu, đại diện cho hơn 21.000 hội viên doanh nhân trẻ cả nước.

Dự đại hội có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG

Doanh nhân trẻ tích cực tham gia trách nhiệm xã hội

Phát biểu khai mạc đại hội, anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đây cũng là thời điểm đất nước đứng trước cả những cơ hội lớn lẫn thách thức không nhỏ từ bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và yêu cầu phát triển bền vững.

"Trong bối cảnh đó, vai trò của lực lượng doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trẻ, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế, là những người tiên phong trong đổi mới sáng tạo, kiến tạo giá trị và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế", anh Đặng Hồng Anh nhấn mạnh.

Theo anh Đặng Hồng Anh, nhiệm kỳ VII vừa qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh "Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị", vững vàng vượt khó, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động và tích cực tham gia trách nhiệm xã hội.

Đại hội lần này nhằm đánh giá kết quả xây dựng tổ chức và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2022 - 2025; thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển tổ chức Hội và phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII và những năm tiếp theo.

Đại hội cũng kiểm điểm, đánh giá hoạt động của Ủy ban T.Ư Hội khóa VII và hiệp thương bầu Ủy ban T.Ư Hội khóa VIII thực sự là tập thể đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh vững vàng, năng lực, đạo đức, uy tín, tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng của đông đảo doanh nhân trẻ cả nước, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ tới.

Doanh nghiệp trẻ đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia

Báo cáo tại đại hội, anh Nguyễn Hồng Phong, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, cho biết nhiệm kỳ VII (2022 - 2025) khép lại với những dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định vị thế ngày càng lớn của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp cũng như trong sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

Với khoảng 21.000 hội viên tham gia sinh hoạt tại 34 tỉnh, thành phố, 2 tập đoàn kinh tế và 16 câu lạc bộ trực thuộc, Hội tiếp tục củng cố vị thế là một trong những tổ chức hiệp hội doanh nhân lớn nhất cả nước.

Anh Nguyễn Hồng Phong trình bày báo cáo của Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII ẢNH: XUÂN TÙNG

Các doanh nghiệp hội viên của Hội đang tạo ra doanh thu hàng năm trên 40 tỉ USD, đóng góp hơn 10% GDP của cả nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động.

Nhiệm kỳ VIII, Hội đặt mục tiêu mở rộng số lượng hội viên lên con số từ 35.000 - 50.000 người, một quy mô lớn chưa từng có. Cùng đó, cộng đồng doanh nghiệp hội viên đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động.

Hội cũng tiên phong triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025 - 2030. Phát hành tem "Sao vàng đất Việt" để bảo chứng bảo đảm cho chất lượng và uy tín của hàng hóa Việt Nam.

Nhiệm kỳ mới cũng đặt mục tiêu hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, 10.000 doanh nghiệp được tư vấn chuyên nghiệp hóa, 80% doanh nghiệp hội viên ứng dụng công nghệ số; 1.000 doanh nghiệp tham gia chương trình AI for SMEs và lan tỏa văn hóa chia sẻ qua chương trình "Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới".