Câu chuyện sứ mệnh của người thầy trong kỷ nguyên số

Tư duy mở để truyền thụ, dẫn lối

Hiểu rằng bối cảnh công nghệ ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực nên người thầy phải không ngừng đổi mới, HUFLIT đã chủ động đầu tư mạnh mẽ cho đội ngũ giảng viên, cập nhật phương pháp giảng dạy và hạ tầng học thuật, nhằm tạo nên một lực lượng "thủy thủ" vững tay lái trong đại dương tri thức rộng mở của thời đại số.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó hiệu trưởng HUFLIT, giới thiệu về 50 công cụ AI ẢNH: NHẬT HY

Trong hành trình "vươn mình ra khơi" mạnh mẽ của HUFLIT, hình ảnh người thầy hiện lên như những cánh buồm bền bỉ - không ngừng nỗ lực để đón làn gió mới của tri thức và công nghệ. Với định hướng chọn người học là trung tâm của mọi hoạt động giáo dục, HUFLIT chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có tư duy mở, sẵn sàng thích ứng và dẫn dắt, để từ đó, mỗi giờ học không chỉ là truyền thụ kiến thức, mà trở thành một hành trình khám phá, kết nối và phát triển.

Những năm gần đây, HUFLIT liên tục đầu tư mạnh cho việc nâng cao năng lực giảng dạy: từ các khóa tập huấn chuyên sâu về phương pháp sư phạm hiện đại, đến hỗ trợ giảng viên tiếp cận, ứng dụng công nghệ và AI vào lớp học. Điển hình, HUFLIT đã phát triển hệ thống 50 công cụ AI phục vụ công tác học tập - giảng dạy, giúp giảng viên có thêm công cụ tương tác, đánh giá và theo dõi tiến trình học tập của sinh viên một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.

Song song đó, hệ thống phòng học, phòng thực hành và không gian học tập được nâng cấp theo hướng đa trải nghiệm: ứng dụng công nghệ, mô phỏng nghiệp vụ, trao đổi nhóm và nghiên cứu học thuật. Không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức, HUFLIT hướng đến một môi trường nơi giảng viên được truyền cảm hứng để sáng tạo, và sinh viên được khơi gợi động lực học tập từ chính trải nghiệm thực tiễn.

Với HUFLIT, người thầy không còn đứng trên bục giảng như "người truyền đạt một chiều", mà là người dẫn lối, đồng hành cùng người học khám phá trong không gian tri thức cởi mở, tôn trọng và khuyến khích sự chủ động. Đó cũng là cách HUFLIT tin rằng: khi người học được đặt ở vị trí trung tâm, thì người thầy chính là trái tim của hành trình ấy, hành trình vươn ra khơi.

Bước chân đầu tiên trong hành trình vươn mình ra khơi của nhiều nhiều thế hệ sinh viên ẢNH: NHẬT HY

Liêm chính, nghiêm túc và minh bạch

Vươn ra biển lớn không chỉ cần buồm và gió, mà còn cần "la bàn". Với HUFLIT, la bàn ấy là liêm chính khoa học. Đó là thái độ trung thực trong học thuật, tôn trọng giá trị tri thức, nghiêm túc trong nghiên cứu và minh bạch trong đánh giá. Trong bối cảnh tri thức và công nghệ có thể thay đổi chỉ trong một nhịp bấm phím, chính "liêm chính" giúp người học không lạc hướng trong biển lớn thông tin.

HUFLIT hiểu rằng sức mạnh không chỉ đến từ công nghệ hay cơ sở vật chất hiện đại, mà nằm ở chính những người thầy biết đổi mới, yêu nghề và biết chạm đến trái tim người học. Mỗi giờ lên lớp, mỗi nỗ lực nghiên cứu, tự học thêm một công cụ hay một phương pháp mới… đều là những nhịp chèo bền bỉ, góp phần đưa con thuyền tri thức tiến xa hơn.

Sau hơn một phần ba thế kỷ, HUFLIT không chỉ là một trường đại học đa ngành. Đó là câu chuyện về một cộng đồng những người đặt niềm tin vào tri thức, vào sự trưởng thành của thế hệ trẻ, vào khả năng bước ra thế giới của người Việt Nam. Hành trình vươn mình ấy vẫn đang tiếp tục - trên gương mặt của mỗi sinh viên tại giảng đường, trên nụ cười của những cựu sinh viên tự tin đứng vững giữa biển lớn, và trong ánh mắt của những người thầy.