Đà Nẵng phát động chương trình 'Rừng ơi, thở đi!'

Ngày 20.12, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng phối hợp với Công ty CP Toom Sara phát động chương trình "Rừng ơi, thở đi!" với chủ đề "Chúng ta có đất - Chung tay trồng rừng". Chương trình nhằm lan tỏa mô hình trồng rừng bền vững kết hợp du lịch sinh thái, góp phần xây dựng TP.Đà Nẵng theo hướng xanh - sạch - đẹp - bền vững.

Theo ban tổ chức, chương trình hướng đến huy động cộng đồng, doanh nghiệp và các hộ dân có đất đồi dốc cùng tham gia phục hồi hệ sinh thái rừng bản địa, phát triển sinh kế dưới tán rừng, tạo nguồn thu ổn định và lâu dài cho người dân.

Làng Toom Sara xây dựng các sản phẩm du lịch trồng rừng thành các gói: Rừng thì thầm, Rừng rì rào, Rừng nga ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong bối cảnh miền Trung, đặc biệt là TP.Đà Nẵng, liên tiếp chịu tác động của thiên tai, lũ lụt và sạt lở, việc phát triển rừng bản địa đa tầng được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng phòng hộ, giữ đất, giữ nước và ổn định sinh thái, thay thế dần mô hình rừng trồng đơn loài ngắn ngày.

Chương trình do làng Toom Sara khởi xướng, dựa trên 3 trụ cột chính: ưu tiên cây bản địa, xây dựng sinh kế bền vững từ du lịch sinh thái và kinh tế dưới tán rừng, nhân rộng sự tham gia của cộng đồng thông qua sáng kiến "Chúng ta có đất - Chung tay trồng rừng".

Mô hình hiện được thí điểm tại khu đất Suối Hoa (xã Hòa Vang), kết hợp trồng rừng với các sản phẩm du lịch trải nghiệm trồng rừng.

Trong khuôn khổ chương trình "Rừng ơi, thở đi!", những người Cơ Tu bản địa vốn yêu rừng và tôn kính rừng sẽ tham gia trình diễn nghệ thuật truyền thống ẢNH: HOÀNG SƠN

Dự án được triển khai theo 4 giai đoạn, từ nghiên cứu - lắng nghe tri thức bản địa, xây dựng sản phẩm du lịch trồng rừng, tổ chức cho du khách trực tiếp tham gia trồng rừng... đến giai đoạn duy trì và phát triển bền vững rừng bản địa gắn với du lịch và kinh tế nông nghiệp dưới tán rừng.

Thông qua chương trình "Rừng ơi, thở đi!", TP.Đà Nẵng kỳ vọng hình thành những sản phẩm du lịch xanh, giàu trải nghiệm, góp phần phục hồi rừng bản địa, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai và lan tỏa thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên đến cộng đồng và du khách.