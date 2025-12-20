Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Đà Nẵng phát động chương trình 'Rừng ơi, thở đi!'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
20/12/2025 17:22 GMT+7

Hướng đến phục hồi rừng bản địa gắn với du lịch sinh thái và sinh kế bền vững, TP.Đà Nẵng chính thức phát động chương trình 'Rừng ơi, thở đi!'.

Ngày 20.12, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng phối hợp với Công ty CP Toom Sara phát động chương trình "Rừng ơi, thở đi!" với chủ đề "Chúng ta có đất - Chung tay trồng rừng". Chương trình nhằm lan tỏa mô hình trồng rừng bền vững kết hợp du lịch sinh thái, góp phần xây dựng TP.Đà Nẵng theo hướng xanh - sạch - đẹp - bền vững.

Theo ban tổ chức, chương trình hướng đến huy động cộng đồng, doanh nghiệp và các hộ dân có đất đồi dốc cùng tham gia phục hồi hệ sinh thái rừng bản địa, phát triển sinh kế dưới tán rừng, tạo nguồn thu ổn định và lâu dài cho người dân.

Thú vị du lịch trải nghiệm 'Rừng ơi, thở đi!' ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Làng Toom Sara xây dựng các sản phẩm du lịch trồng rừng thành các gói: Rừng thì thầm, Rừng rì rào, Rừng nga

ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong bối cảnh miền Trung, đặc biệt là TP.Đà Nẵng, liên tiếp chịu tác động của thiên tai, lũ lụt và sạt lở, việc phát triển rừng bản địa đa tầng được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng phòng hộ, giữ đất, giữ nước và ổn định sinh thái, thay thế dần mô hình rừng trồng đơn loài ngắn ngày.

Chương trình do làng Toom Sara khởi xướng, dựa trên 3 trụ cột chính: ưu tiên cây bản địa, xây dựng sinh kế bền vững từ du lịch sinh thái và kinh tế dưới tán rừng, nhân rộng sự tham gia của cộng đồng thông qua sáng kiến "Chúng ta có đất - Chung tay trồng rừng". 

Mô hình hiện được thí điểm tại khu đất Suối Hoa (xã Hòa Vang), kết hợp trồng rừng với các sản phẩm du lịch trải nghiệm trồng rừng.

Thú vị du lịch trải nghiệm 'Rừng ơi, thở đi!' ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Trong khuôn khổ chương trình "Rừng ơi, thở đi!", những người Cơ Tu bản địa vốn yêu rừng và tôn kính rừng sẽ tham gia trình diễn nghệ thuật truyền thống

ẢNH: HOÀNG SƠN

Dự án được triển khai theo 4 giai đoạn, từ nghiên cứu - lắng nghe tri thức bản địa, xây dựng sản phẩm du lịch trồng rừng, tổ chức cho du khách trực tiếp tham gia trồng rừng... đến giai đoạn duy trì và phát triển bền vững rừng bản địa gắn với du lịch và kinh tế nông nghiệp dưới tán rừng.

Thông qua chương trình "Rừng ơi, thở đi!", TP.Đà Nẵng kỳ vọng hình thành những sản phẩm du lịch xanh, giàu trải nghiệm, góp phần phục hồi rừng bản địa, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai và lan tỏa thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên đến cộng đồng và du khách.

Tin liên quan

Doanh thu du lịch Quảng Ngãi ước đạt 3.700 tỉ đồng trong năm 2025

Doanh thu du lịch Quảng Ngãi ước đạt 3.700 tỉ đồng trong năm 2025

Sau sáp nhập tỉnh, ngành du lịch Quảng Ngãi tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025 khi đón khoảng 5,2 triệu lượt khách, tăng 38% so với năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt 3.700 tỉ đồng, tăng tới 74%.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng sản phẩm du lịch du lịch trồng rừng Làng Toom Sara
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận