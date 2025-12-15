Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Về Lục Hồn ngắm hoa Sở nở trắng rừng

Nguồn: Sở VHTTDL Quảng Ninh
15/12/2025 15:27 GMT+7

Từ ngày 19 đến 21.12, UBND xã Lục Hồn (Quảng Ninh) sẽ tổ chức Hội hoa Sở Lục Hồn năm 2025. Đây là một trong những sự kiện văn hóa – du lịch tiêu biểu nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch cuối năm của địa phương, được đầu tư tổ chức với quy mô ngày càng phong phú, hấp dẫn.

Hội hoa Sở năm nay mang đến nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm đặc sắc, góp phần quảng bá vẻ đẹp rừng hoa sở trắng muốt, loài hoa đặc trưng của vùng núi biên cương Lục Hồn vào mùa đông. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra các chương trình văn nghệ truyền thống, không gian trưng bày ẩm thực cơm mới, khu giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, sản phẩm thủ công truyền thống và triển lãm ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người Lục Hồn.

Về Lục Hồn ngắm hoa Sở nở trắng rừng - Ảnh 1.

Một điểm nhấn mới của hội hoa Sở 2025 là cuộc thi trình bày và thuyết trình STEM về không gian di sản văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và du lịch Lục Hồn, qua đó khuyến khích sự sáng tạo, tìm hiểu văn hóa địa phương của thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu cộng đồng như đêm hội lửa trại, đồng diễn văn nghệ, giao lưu võ thuật của Câu lạc bộ võ cổ truyền Bình Liêu hứa hẹn tạo nên không khí sôi động, ấm áp giữa mùa đông vùng cao.

Đặc biệt, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh năm 2025 được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội, với nhiều môn thi đấu mang đậm bản sắc như đẩy gậy, kéo co, tung còn, bắn nỏ, chạy vượt đồi núi. Du khách còn có cơ hội trực tiếp tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, trải nghiệm đời sống sinh hoạt truyền thống của đồng bào vùng cao.

