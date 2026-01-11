Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đường dây ghi số đề qua Zalo: Màn 'đấu trí' gay go trên không gian mạng

Huy Đạt
Huy Đạt
11/01/2026 17:45 GMT+7

Đường dây ghi số đề qua Zalo giao dịch hơn 10 tỉ đồng vừa bị Công an TP.Đà Nẵng triệt phá, qua đó phơi bày thủ đoạn tinh vi của tội phạm cờ bạc và màn 'đấu trí' gay go trên không gian mạng.

Ghi số đề "chuyển dịch" lên mạng xã hội

Chiều 11.1, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua Zalo. Đường dây này với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng cho thấy loại tội phạm cờ bạc chuyển từ phương thức truyền thống lên không gian mạng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, kín kẽ.

Theo Phòng CSHS, hoạt động ghi số đề hiện nay ẩn mình dưới các nhóm kín, tài khoản mạng xã hội ảo, được tổ chức theo mô hình phân tầng chặt chẽ. Các con bạc lợi dụng tính năng nhắn tin riêng, lập nhóm kín, khả năng xóa nhanh dữ liệu trên các ứng dụng như Zalo, Messenger, Telegram… để tổ chức nhận, chuyển, tổng hợp số đề, qua đó che giấu hành vi phạm tội.

Đường dây ghi số đề qua Zalo: Màn đấu trí gay go trên không gian mạng- Ảnh 1.

Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng triệt phá đường dây ghi số đề hơn 10 tỉ đồng qua Zalo

ẢNH: Đ.X

Trong đường dây ghi số đề qua Zalo vừa bị Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng triệt phá, các nghi phạm sử dụng nhiều tài khoản Zalo khác nhau, lập các nhóm trung gian để tách rời người trực tiếp ghi số đề với nghi phạm cầm đầu.

Phòng CSHS cho biết thêm, từ công tác nắm tình hình địa bàn kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động mua bán số đề qua mạng xã hội. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Phòng CSHS xác lập chuyên án đấu tranh, tuy nhiên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn khi các con bạc thường xuyên thay đổi SIM điện thoại, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội giả và xóa dữ liệu điện tử ngay sau khi giao dịch nhằm tiêu hủy chứng cứ.

"Loại tội phạm cờ bạc dưới hình thức ghi số đề hiện nay thường kết hợp giữa phương thức truyền thống và công nghệ, lợi dụng sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội để tổ chức đánh bạc. Các con bạc tham gia chủ yếu là người quen biết, chơi theo hội nhóm nhỏ, giao dịch qua tin nhắn cá nhân hoặc nhóm kín, sau đó nhanh chóng xóa lịch sử trao đổi để tránh bị phát hiện", lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng thông tin với PV Thanh Niên.

Thách thức trong đấu tranh với cờ bạc online

Trước sự tinh vi của tội phạm, Phòng CSHS đã chủ động phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng để tổ chức đấu tranh.

Lực lượng chức năng ngay sau đó tập trung sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập dữ liệu, phục hồi dữ liệu điện tử, làm rõ phương thức hoạt động, quy luật phạm tội cũng như vai trò cụ thể của từng nghi phạm trong đường dây.

"Quá trình điều tra, các lực lượng của Công an TP.Đà Nẵng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự và biện pháp điều tra trên không gian mạng. Với sự kiên trì, quyết tâm của các đơn vị chức năng, chúng tôi đã thu thập, phục hồi và làm rõ nhiều dữ liệu điện tử quan trọng, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các con bạc", lãnh đạo Phòng CSHS nói.

Đường dây ghi số đề qua Zalo: Màn đấu trí gay go trên không gian mạng- Ảnh 2.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc, khởi tố 16 bị can trong đường dây ghi số đề qua mạng xã hội Zalo

ẢNH: Đ.X

Qua vụ án này, lực lượng chức năng nhận định tội phạm đánh bạc trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội, gây mất an ninh trật tự, kéo theo các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động ghi số đề, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào trên không gian mạng. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 8.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc, khởi tố 16 bị can trong đường dây ghi số đề qua mạng xã hội Zalo, với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng. Đường dây do Nguyễn Văn Công (40 tuổi, trú P.Cẩm Lệ) cầm đầu, sử dụng nhiều tài khoản Zalo để nhận và chuyển số đề qua các nhóm trung gian hưởng hoa hồng. Công an đã làm rõ 43 nghi phạm, thu giữ 49 điện thoại di động cùng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây ghi số đề hơn 10 tỉ đồng qua Zalo

Triệt phá đường dây ghi số đề hơn 10 tỉ đồng qua Zalo

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua mạng xã hội Zalo, tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Ghi số đề Zalo Cảnh Sát Hình Sự không gian mạng đánh bạc tội phạm cờ bạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận