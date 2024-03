Vụ bị cáo tự tử sau khi tòa tuyên án: Bị hại chụp X-quang trước đánh nhau 1 tháng?

Những ngày qua, vụ việc bị cáo Lê Minh Lỉnh (33 tuổi, ngụ xã Lương Thế Trân, H.Cái Nước, Cà Mau) uống thuốc tự tử sau khi nghe tòa tuyên án và tử vong vào tối 21.3 khiến dư luận quan tâm. Chiều 24.3, gia đình Lỉnh cung cấp cho PV Thanh Niên hồ sơ vụ án, trong đó thể hiện bị hại đi chụp X-quang trước khi xảy ra vụ án 1 tháng.

Hồ sơ thể hiện, bị hại Nguyễn Vũ Kha bị chém gây thương tích ở 2 ngón tay phải và đứt cổ tay, đứt lòng bàn tay trái, nhập viện điều trị. Kha nhập viện ngay trong ngày xảy ra vụ án, tức là tối 21.3.2022. Tuy nhiên, phim chụp X-quang xương ngón tay của Kha lại được chụp ngày 21.2.2022, tức chụp trước ngày xảy ra vụ đánh nhau 1 tháng.

Kha xuất viện ngày 5.4.2022, nhưng hồ sơ thể hiện Kha điều trị, phẫu thuật vết thương ngày 22.4.2022, sau khi Kha xuất viện được 17 ngày. Theo kết luận giám định, Kha bị thương tật 25%. Còn Nguyễn Hoàng Nam, không giám định thương tật do bị thương không đáng kể.

Các bị cáo Trần Duy Phương (Phương "max"), Trần Duy Phương (Phương "kio"), Đoàn Thế Nguyễn, Nguyễn Phát Lợi (cùng ngụ H.Cái Nước) đã bồi thường cho Kha 100 triệu đồng. Kha đã có đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự. Riêng Lỉnh không đồng ý bồi thường vì cho rằng mình bị oan, không tham gia đánh Kha.

Vi phạm tố tụng nhưng không làm ảnh hưởng đến kết quả xét xử vụ án?

Tại tòa, các bị cáo đề nghị giám định lại thương tích; đồng thời làm rõ từ ngày Kha xuất viện đến ngày phẫu thuật điều trị vết thương (22.4.2022) có đánh nhau hay không mà trở vào bệnh viện khâu vết thương. Thế nhưng, HĐXX không chấp nhận cho giám định lại.

Về việc giám định lại, TAND H.Cái Nước cho rằng không cần thiết vì tòa đã xác minh tại cơ quan giám định, đảm bảo có cơ sở và chính xác.

Bị cáo Lê Minh Lỉnh tự tử để lại vợ và 3 con nhỏ G.B

Đối với chữ ký của Kha tại nhiều bút lục trong hồ sơ vụ án rất khác nhau. Cụ thể, có 15 bút lục ký tên Kha, viết chữ in hoa, trong khi có 10 bút lục khác ký tên Vũ Kha với chữ thường và in hoa xen lẫn. Các bị cáo và luật sư cho rằng đó là những vi phạm tố tụng, ảnh hưởng đến kết quả điều tra vụ án, cần được điều tra lại. Tuy nhiên, đại diện Viện KSND tỉnh Cà Mau tại phiên tòa phúc thẩm cho rằng chữ ký, chữ viết khác nhau do tay Kha bị đau bởi vết thương bị chém nên viết lúc thế này, lúc thế khác.

Theo các luật sư, quá trình điều tra vụ án đã xảy ra những lỗi về tố tụng, đó là: dựng hiện trường lúc khoảng 15 giờ, ánh sáng rõ ràng; trong khi vụ ẩu đả diễn ra lúc gần 20 giờ, trời mưa nhỏ, ánh sáng đèn tại hiện trường rất mờ nhạt. Khi dựng lại hiện trường, điều tra viên đã cho người đóng thế Lỉnh, dù Lỉnh vẫn ở ngay địa phương. Tình tiết dựng hiện trường sai thời điểm, Viện KSND tỉnh Cà Mau tại phiên tòa phúc thẩm cho rằng dựng hiện trường chỉ là chứng cứ tham khảo.

Ngoài ra, Viện KSND và TAND cấp sơ thẩm, phúc thẩm đều xác định có những sai phạm tố tụng, nhưng không nghiêm trọng, không làm ảnh hưởng đến kết quả xét xử khách quan vụ án.

Cán bộ trinh sát đi học ở TP.HCM, liên hệ nghi phạm tiện thể ghi lời khai

Trong quá trình điều tra, trung tá L.Q.H, điều tra viên thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và môi trường Công an H.Cái Nước (người được phân công điều tra vụ án), "phân công" đồng nghiệp tên L.M.T (trinh sát địa bàn xã Lương Thế Trân) liên hệ Lỉnh làm việc (lúc này Lỉnh đang đi lao động ở Bình Phước).

Đến cuối tháng 7.2022, trinh sát L.M.T đi học ở TP.HCM và liên hệ Lỉnh làm việc. Trong quá trình này, T. có ghi biên bản lời khai của Lỉnh tại TP.HCM và Lỉnh viết bản tự khai. Làm việc xong, T. báo lại với trung tá L.Q.H là Lỉnh không thừa nhận hành vi gây thương tích cho Kha. Đến cuối tuần, khi đi học về, T. đưa cho trung tá H. biên bản lời khai cùng bản tự khai của Lỉnh.

Do T. là trinh sát phụ trách địa bàn, không phải điều tra viên được phân công điều tra vụ án nên biên bản T. lập và bản tự khai của Lỉnh không hợp pháp. Do đó, trung tá H. không đưa vào hồ sơ vụ án và hủy bỏ.

Đối với các biên bản lời khai của Lỉnh vào ngày 9.8.2022, do điều tra viên lập tại trụ sở Công an P.5, TP.Cà Mau nhưng lại ghi ở trụ sở Công an H.Cái Nước, không bị rút bỏ, do điều tra viên chỉ ghi nhầm địa điểm.



Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lỉnh giao nộp 1 USB chứa file ghi âm, trong đó có nội dung bị cáo Trần Duy Phương (Phương Max), trao đổi với bị hại Nguyễn Vũ Kha. Kha nói là Kha từng cho tiền cà phê 2 điều tra viên trong vụ án, mỗi người 5 triệu đồng, tại căn tin Công an H.Cái Nước. Tiếp nhận đoạn ghi âm nhưng quá trình xét xử cũng như khi tuyên án phúc thẩm vào sáng 20.3, HĐXX không đưa ra nhận định liên quan đến chứng cứ này.

Lời kể đầy hối hận của người anh

Ngày 24.3, anh Lê Minh Dùm (anh ruột Lỉnh) chia sẻ với PV Thanh Niên: "Em tôi tự tử có một phần do tôi. Tôi đau lòng và hối hận vô cùng. Tôi nói em tôi khai nhận có tham gia đánh bằng tay vào người Nguyễn Hoàng Nam".

Thư tuyệt mệnh bị cáo Lỉnh viết để lại trước khi tự tử GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Cũng theo anh Dùm, anh nhớ rất rõ hôm đó là ngày 8.8.2022, điều tra viên H. có điện rủ uống cà phê tại quán Đ.V (P.5, TP.Cà Mau). "Ra đến quán cà phê, H. nói vụ của thằng em ông cũng lâu rồi, ông kêu nó về kết thúc hồ sơ, biên bản thể hiện mấy thằng kia khai Lỉnh đánh Nam rồi, ông nói nó đánh Nam nhận đánh cái đi có gì tôi xem xét xử lý hành chính cho nó đi làm. Vì tôi biết bị cáo Phương "max" chém gây thương tích cho Kha hoàn thành rồi thì nhóm mấy đứa kia mới xông vào và Nam thương tích không đáng kể, không yêu cầu giám định thương tật. Từ đó, tôi nghĩ H. nói có lý nên đã kêu em mình nhận đánh Nam để kết thúc vụ việc còn đi làm ăn nên nó làm theo. Nhưng đâu ngờ đó là bi kịch cho gia đình và em tôi chọn tự tử để minh oan", anh Dùm kể.

Nội dung thư tuyệt mệnh, nội dung viết trên mạng xã hội và clip của bị cáo Lỉnh để lại trước khi uống thuốc tự tử khẳng định mình bị oan, xin lấy cái chết để chứng minh.