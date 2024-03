Kiên Giang: Tự gây thương tích lên người, rồi báo tin giả bị cướp

Ngày 3.3, Công an xã Mong Thọ B, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với H.Q.K (nam, 25 tuổi, ngụ ở địa phương trên) về hành vi thông báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. K. đã báo tin giả bị cướp tài sản để tránh bị ngân hàng đòi nợ.

H.Q.K tại cơ quan công an CACC

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 2.3, K. đến Công an xã Mong Thọ B trình báo về việc, khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, K. bị 4 thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe máy (không gắn biển số) chặn đường cướp 1 điện thoại, 1 sợi dây chuyền, 1 nhẫn vàng 18K có trọng lượng 6,5 chỉ và 8 triệu đồng, tại khu vực cầu vượt trên tuyến tránh TP.Rạch Giá, thuộc ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B.

Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát hình sự Công an H.Châu Thành đã vào cuộc phối hợp xác minh. Qua đó xác định lời khai của K. và hiện trường vụ việc có dấu hiệu bất thường, có dấu hiệu tin báo cướp giả.

Với những chứng cứ cơ quan công an thu thập được trong quá trình xác minh, K. thừa nhận do thiếu nợ ngân hàng trên 200 triệu đồng, nhưng không có khả năng chi trả, nên nảy sinh ý định báo tin giả bị cướp tài sản để gia đình cho tiền trả nợ. K. khai, số tài sản K. báo mất, thực tế K. đã đem bán để trả tiền mượn của bạn trước đó. Không có chuyện K. bị cướp, mà K. đã tự gây thương tích nhẹ trên người, ở chân rồi về báo với cha mẹ và trình báo với công an.