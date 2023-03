An Giang: Chiếm đoạt xe máy của bạn, khi bị lừa mất xe thì báo tin giả bị cướp

Tối 18.3, tin từ Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Vinh Lam (23 tuổi, ngụ P.7, TP.Cà Mau, Cà Mau) về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp Công an TP.Cà Mau xử lý Lam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lê Vinh Lam tại cơ quan công an NGHIÊM TÚC

Theo Công an H.Chợ Mới, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 17.3, Lam đến Công an xã Hòa Bình, H.Chợ Mới báo tin bị 2 thanh niên lạ mặt đánh ngã xuống kênh Đề Lăng (thuộc ấp An Thuận, xã Hòa Bình) rồi cướp tài sản gồm xe máy BS 69B1 - 544.71, số tiền 190.000 đồng và 1 điện thoại di động.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Bình phối hợp lực lượng CSHS Công an H.Chợ Mới tiến hành điều tra, xác minh. Xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai bị hại, lực lượng công an nhận thấy không có dấu hiệu tội phạm.

Qua đấu tranh khai thác, Lam thừa nhận hành vi báo tin giả; đồng thời khai thêm bản thân nghiện ma túy. Do cần tiền tiêu xài và mua ma túy, tối 16.3, Lam mượn xe máy 69B1 - 544.71 của người bạn tại TP.Cà Mau rồi chiếm đoạt, tìm nơi tiêu thụ. Qua đó, Lam gặp và quen một người tên Hiếu hứa giúp tìm chỗ bán xe cho Lam.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 17.3, Lam và Hiếu điều khiển xe máy nêu trên đến khu vực kênh Đề Lăng. Tại đây, Lam giao xe cho Hiếu chạy đi tìm người mua xe, nhưng sau đó không thấy Hiếu quay lại.

Biết mình bị lừa, Lam báo tin giả đến cơ quan công an rằng mình bị cướp tài sản để công an vào cuộc điều tra truy tìm Hiếu thu hồi lại xe.