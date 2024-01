'Cấn xe' để trừ nợ rồi báo tin giả 'bị trộm xe'

Ngày 13.1, UBND P.Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) ra quyết định xử phạt N.P.N (20 tuổi, ngụ H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) 2,5 triệu đồng, liên quan vụ đưa xe máy cho bạn để trừ nợ nhưng lại đến công an trình báo tin giả bị trộm xe.



Trước đó, khoảng 2 giờ 25 ngày 4.1, Công an P.Hòa Thọ Tây tiếp nhận thông tin trình báo từ N. về việc bị trộm cắp tài sản tại nhà trọ.

Theo lời khai, khoảng 1 giờ cùng ngày, N. cùng 2 người bạn đồng hương là N.C.T (25 tuổi), N.T.D (22 tuổi) ngồi chơi tại phòng trọ ở tổ 32 (P.Hòa Thọ Tây). Theo trình báo, sau khi bạn về, N. ra sân dắt xe máy BS 92F1 - 295.87 vào để đóng cửa đi ngủ thì phát hiện xe đã bị trộm cắp...

N. bị xử phạt 2,5 triệu đồng NGUYỄN TÚ

Nhận thông tin trình báo, Công an P.Hòa Thọ Tây vào cuộc điều tra. Qua trích xuất camera và thu thập từ các nhân chứng, công an xác định vào thời điểm trên, có người điều khiển xe máy của N. rời khỏi nơi thuê trọ.



Do đó, 2 người bạn đồng hương là T., D. bị đưa vào diện nghi vấn và triệu tập làm việc.

Tại Công an P.Hòa Thọ Tây, 2 anh D. và T. thừa nhận rạng sáng 4.1 có lấy xe của N., nhưng là do N. tự nguyện giao xe để trừ nợ chứ không phải trộm cắp.

Khi Công an P.Hòa Thọ Tây tiến hành đối chất, N. thừa nhận đã trình báo thông tin sai sự thật, dựng chuyện xe máy bị trộm cắp với cơ quan công an, làm cơ sở thông báo với gia đình để... xin tiền.

Theo Công an P.Hòa Thọ Tây, quá trình điều tra làm rõ tháng 11.2023, N. vay mượn 3 triệu đồng của T. và D. để tiêu xài cá nhân. Do không có tiền trả nợ và thất hẹn nhiều lần, ngày 2.1, N. nhắn tin cho T. đến phòng trọ để lấy xe máy BS 92F1 - 295.87. T. và D. mang xe máy về phòng trọ tại đường Nguyễn Công Hoan (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ).

Công an P.Hòa Thọ Tây đã đề xuất và UBND P.Hòa Thọ Tây ra quyết định xử phạt N. 2,5 triệu đồng về hành vi "báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".