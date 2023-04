Tiêu hết tiền rồi báo tin giả bị cướp 40 triệu đồng

Ngày 3.4, thông tin từ Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Hứa Thị Th. (33 tuổi, ngụ tại thôn 5 xã Sơn Hồng, H.Hương Sơn) về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.



Công an xã Sơn Lĩnh làm việc với người phụ nữ báo tin giả TÂN KỲ

Theo điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 16 giờ 50 ngày 1.4, Công an xã Sơn Lĩnh (H.Hương Sơn) nhận được tin báo với nội dung chị Th. vừa bị 2 đối tượng lạ mặt dùng hung khí tấn công, cướp đi số tiền 40 triệu đồng khi chị này đang đi trên tuyến đường liên xã, đoạn giáp ranh giữa xã Sơn Lĩnh và xã Quang Diệm.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Lĩnh đã mời chị Th. lên làm việc và cử cán bộ đến hiện trường để điều tra. Quá trình làm việc với công an, chị Th. tỏ ra đau đớn và hoảng loạn tinh thần.

Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ thu thập được và kết quả rà soát hệ thống camera an ninh, Công an xã Sơn Lĩnh phát hiện có nhiều mâu thuẫn so với lời mà chị Th. trình báo. Sau thời gian điều tra, Công an xã Sơn Lĩnh xác định chị Th. báo tin không đúng sự thật nên triệu tập chị này lên làm việc.

Từ các chứng cứ không thể chối cãi, chị Th. mới khai nhận do bản thân đã sử dụng hết số tiền 40 triệu đồng vào mục đích cá nhân, vì lo sợ gia đình trách mắng nên đã báo tin giả bị cướp.