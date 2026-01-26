Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Khởi tố 9 bị can dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Bá Cường
Bá Cường
26/01/2026 11:21 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 nam thanh niên trên địa bàn xã Cam Lộ có hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 26.1, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 nam thanh niên liên quan đến một vụ hành hung, gây thương tích trên địa bàn xã Cam Lộ.

Trước đó, vào cuối tháng 9.2025, Công an xã Cam Lộ tiếp nhận thông tin từ bà Hoàng Thị Bé (trú tại xã Hiếu Giang) về việc con trai là H.C.T (17 tuổi) bị một nhóm người hành hung, gây thương tích tại thôn Phan Xá Phường.

Quảng Trị: Khởi tố 9 bị can dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn- Ảnh 1.

Nhóm nam thanh niên liên quan trong vụ mâu thuẫn tại xã Cam Lộ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định có 22 nghi phạm liên quan, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài của 2 nhóm thanh thiếu niên tại thôn Phan Xá Phường và khu vực Cùa thuộc xã Cam Chính cũ (nay là xã Cam Lộ). Tối 22.9.2025, 2 nhóm này tụ tập mang theo nhiều hung khí như gậy sắt, dao phóng, búa, ná bắn bi sắt, ba chĩa... để giải quyết mâu thuẫn, gây mất trật tự trên địa bàn.

Ngày 23.1, sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can L.T.B (17 tuổi) và Võ Nhật Tân (21 tuổi) về các tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Khởi tố 7 bị can gồm Võ Văn Nam, Nguyễn Trung Kỳ (cùng 22 tuổi); Nguyễn Lâm Bảo, Nguyễn Văn Tuấn (cùng 18 tuổi); Nguyễn Hữu Nghĩa (19 tuổi); Lê Văn Từ (20 tuổi) và H.C.T (17 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã bắt tạm giam 2 bị can là Võ Nhật Tân và Võ Văn Nam, bị can Lê Văn Từ bị tạm giam để điều tra liên quan một vụ án khác, 6 bị can còn lại áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 13 người còn lại trong tổng số 22 người có liên quan đang được lực lượng chức năng điều tra.

Tin liên quan

Khởi tố vụ án liên quan 3 người tử vong trên đường phố Quảng Trị

Khởi tố vụ án liên quan 3 người tử vong trên đường phố Quảng Trị

Liên quan vụ 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng trên đường Võ Nguyên Giáp (P.Đồng Hới), Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và tiếp tục mở rộng điều tra.

Khám phá thêm chủ đề

Bị can Quảng Trị giải quyết mâu thuẫn
