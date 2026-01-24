Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Tìm kiếm học sinh lớp 6 nghi bị đuối nước ở sông Sê Pôn

Bá Cường
Bá Cường
24/01/2026 13:32 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tổ chức tìm kiếm một nam sinh học lớp 6 nghi bị đuối nước và mất tích tại sông Sê Pôn.

Ngày 24.1, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nam sinh nghi bị mất tích do đuối nước trên sông Sê Pôn.

Quảng Trị: Tìm kiếm học sinh lớp 6 nghi bị đuối nước ở sông Sê Pôn- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm em Q.

ẢNH: B.H

Trước đó, vào chiều 23.1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo em T.H.Q (học sinh lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn xã) bị đuối nước khi đang vui chơi cùng nhóm bạn tại sông Sê Pôn đoạn đi qua thôn Duy Tân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường trinh sát, sử dụng lưới cào, tiến hành rà soát các khu vực nghi ngờ có nạn nhân.

Tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm em Q.

Tin liên quan

3 cháu bé đuối nước tử vong khi tắm hồ ở Đắk Lắk

3 cháu bé đuối nước tử vong khi tắm hồ ở Đắk Lắk

Ba cháu bé ở Đắk Lắk đi tắm hồ gần nhà, bị đuối nước tử vong, dù người dân đã đến ứng cứu.

Khám phá thêm chủ đề

Đuối nước Quảng Trị Nạn Nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận