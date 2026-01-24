Quảng Trị: Tìm kiếm học sinh lớp 6 nghi bị đuối nước ở sông Sê Pôn

Ngày 24.1, thông tin từ UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nam sinh nghi bị mất tích do đuối nước trên sông Sê Pôn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm em Q. ẢNH: B.H

Trước đó, vào chiều 23.1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo em T.H.Q (học sinh lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn xã) bị đuối nước khi đang vui chơi cùng nhóm bạn tại sông Sê Pôn đoạn đi qua thôn Duy Tân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường trinh sát, sử dụng lưới cào, tiến hành rà soát các khu vực nghi ngờ có nạn nhân.

Tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm em Q.