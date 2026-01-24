Tượng ngựa 'vàng chói' được đấu giá 70 triệu đồng: Câu chuyện ấm lòng phía sau

Ý tưởng làm tượng ngựa để đưa đi đấu giá được nghệ nhân Đinh Văn Tâm (35 tuổi, trú tại xã Triệu Bình, Quảng Trị) cùng các cộng sự nảy ra từ tháng 7.2025. Vì là bức tượng đấu giá, không theo đơn đặt hàng nên tiến độ hoàn thành bức tượng khá chậm rãi, kéo dài nhiều tháng qua.

Linh vật ngựa đấu giá của nghệ nhân Đinh Văn Tâm đang được hoàn thiện để bàn giao ẢNH: BÁ CƯỜNG

Linh vật ngựa này có chiều cao 2,2 m, dài 2,6 m được phủ một lớp alu vàng bên ngoài giống với linh vật ngựa được anh chế tác và đang trưng bày tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng cách đây khoảng 1 tháng.

"Vì là ngựa để đấu giá, nên chúng tôi không chạy theo tiến độ gấp gáp, cả nhóm thống nhất tranh thủ thời gian nghỉ trưa, buổi tối để lên ý tưởng, mua vật liệu và thi công, với mục tiêu tạo ra một sản phẩm vừa bền chắc, vừa có tính thẩm mỹ cao. Chính sự chậm rãi đó giúp từng chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Đến ngày 24.1, bức tượng chỉ còn một vài điểm nhỏ cần hoàn thiện nhưng tổng thể đã rất nổi bật, tạo ấn tượng mạnh với người xem", anh Tâm nói.

Linh vật ngựa này được làm từ chất liệu xốp, bên ngoài phủ một lớp alu vàng bóng loáng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cũng theo chia sẻ của nghệ nhân Đinh Văn Tâm, nếu chưa kể ngày công, riêng chi phí vật liệu và các khoản phát sinh để làm nên bức tượng đã khoảng 40 triệu đồng. Khi bức tượng cơ bản hoàn thành, anh Tâm đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội và bày tỏ mong muốn đấu giá để gây quỹ làm quà tết cho người nghèo.

Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng. Sau đó, UBND xã Khe Sanh đã quyết định mua bức tượng với giá 70 triệu đồng. Dự kiến, sau khi hoàn thiện những chi tiết cuối cùng, bức tượng sẽ được bàn giao cho địa phương trong những ngày tới.

Linh vật ngựa được UBND xã Khe Sanh, một địa phương vùng núi Quảng Trị đấu giá thành công với số tiền 70 triệu đồng ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Với số tiền thu được, tôi và đồng nghiệp thống nhất phân bổ toàn bộ cho hoạt động hỗ trợ người nghèo dịp tết. Trước mắt, nhóm dành 25 triệu đồng đóng góp vào chương trình tết cho người nghèo do UBND xã Triệu Bình tổ chức. Một phần kinh phí từ bán đấu giá tượng ngựa sẽ được làm quà tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn xã Khe Sanh. Toàn bộ số tiền 70 triệu đồng sẽ được sử dụng vì người nghèo để bà còn có một cái tết ấm áp hơn", anh Tâm chia sẻ.

Theo UBND xã Khe Sanh, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương sẽ tổ chức "Chợ phiên Khe Sanh" nhằm phục vụ nhu cầu vui xuân của người dân và du khách. Bức tượng ngựa sẽ được trưng bày tại không gian chợ phiên, tạo điểm nhấn văn hóa, đồng thời lan tỏa thông điệp sẻ chia.

Đáng chú ý, kinh phí mua tượng ngựa được xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Ngay trong ngày khai mạc chợ phiên, xã cũng sẽ tổ chức chương trình "Nối vòng tay nhân ái" và trao quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.