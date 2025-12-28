3 cháu bé đuối nước tử vong khi tắm hồ ở Đắk Lắk

Chiều 28.12, UBND xã Ea Kly, Đắk Lắk (thuộc H.Krông Pắk cũ) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, 4 cháu nhỏ ở thôn 12 (xã Ea Kly) rủ nhau ra hồ nước cách nhà vài trăm mét để tắm.

Trong lúc tắm dưới hồ, 3 cháu nhỏ bị đuối nước. Lúc này, cháu bé đứng trên bờ hoảng sợ, lập tức chạy về nhà gọi người thân đến ứng cứu.

Người dân đến thăm hỏi, động viên gia đình các cháu tử vong do đuối nước ở xã Ea Kly ẢNH: T.X

Người dân nhanh chóng chạy ra hồ nước và cứu 3 cháu nhỏ đưa lên bờ nhưng các cháu đều đã tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là cháu L.V.H (7 tuổi), L.V.N (8 tuổi) và cháu V.V.T (7 tuổi, cùng ở xã Ea Kly).

Sau khi xảy ra vụ đuối nước, chính quyền xã Ea Kly đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Đồng thời, địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình để lo hậu sự cho các cháu.