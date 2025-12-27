Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Va chạm với xe trộn bê tông, bà nội tử vong, 2 cháu nhỏ bị thương nặng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
27/12/2025 21:53 GMT+7

Bà nội điều khiển xe máy đón 2 cháu trên đường về nhà thì xảy ra tai nạn giao thông với xe trộn bê tông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Ngày 27.12, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

TP.HCM: Tai nạn với xe trộn bê tông, bà nội tử vong, 2 cháu nhỏ bị thương- Ảnh 1.

Ngã tư Bàu Phượng, nơi xảy ra vụ va chạm giao thông

ẢNH:CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 45 cùng ngày, xe trộn bê tông biển kiểm soát 62H - 040.xx (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường Hội Bài – Tóc Tiên (theo hướng từ quốc lộ 51 đi xã Suối Nghệ, TP.HCM).

Khi đến ngã tư Bàu Phượng, xã Châu Pha (TP.HCM), xe trộn bê tông đã xảy ra va chạm với xe máy do bà V.T.X (59 tuổi, ở xã Châu Pha) điều khiển (chưa rõ hướng lưu thông của xe máy), trên xe chở 2 cháu nhỏ (1 cháu 2 tuổi, 1 cháu 5 tuổi).

Vụ va chạm khiến bà X. bị bánh xe trộn bê tông cán qua người tử vong tại chỗ. Hai cháu nhỏ bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi cán qua người nạn nhân, xe trộn bê tông đẩy xe máy hơn 10 m mới dừng lại.

TP.HCM: Tai nạn với xe trộn bê tông, bà nội tử vong, 2 cháu nhỏ bị thương- Ảnh 2.

Xe trộn bê tông đẩy xe máy đi đoạn đường dài mới dừng lại

ẢNH: CTV

Người dân chứng kiến hiện trường cho biết, chiều cùng ngày, bà X. điều khiển xe máy đến nhà người quen đón 2 cháu nội về nhà. Khi gần đến nhà, xe máy do bà X. điều khiển đã xảy ra va chạm giao thông với xe trộn bê tông.

Tin liên quan

Điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn

Điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn

Sự việc nam thanh niên tử vong trong căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo) đang được Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong xe trộn bê tông va chạm giao thông xã châu Pha
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận