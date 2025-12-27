TP.HCM: Va chạm với xe trộn bê tông, bà nội tử vong, 2 cháu nhỏ bị thương nặng

Ngày 27.12, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Ngã tư Bàu Phượng, nơi xảy ra vụ va chạm giao thông ẢNH:CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 45 cùng ngày, xe trộn bê tông biển kiểm soát 62H - 040.xx (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường Hội Bài – Tóc Tiên (theo hướng từ quốc lộ 51 đi xã Suối Nghệ, TP.HCM).

Khi đến ngã tư Bàu Phượng, xã Châu Pha (TP.HCM), xe trộn bê tông đã xảy ra va chạm với xe máy do bà V.T.X (59 tuổi, ở xã Châu Pha) điều khiển (chưa rõ hướng lưu thông của xe máy), trên xe chở 2 cháu nhỏ (1 cháu 2 tuổi, 1 cháu 5 tuổi).

Vụ va chạm khiến bà X. bị bánh xe trộn bê tông cán qua người tử vong tại chỗ. Hai cháu nhỏ bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi cán qua người nạn nhân, xe trộn bê tông đẩy xe máy hơn 10 m mới dừng lại.

Xe trộn bê tông đẩy xe máy đi đoạn đường dài mới dừng lại ẢNH: CTV

Người dân chứng kiến hiện trường cho biết, chiều cùng ngày, bà X. điều khiển xe máy đến nhà người quen đón 2 cháu nội về nhà. Khi gần đến nhà, xe máy do bà X. điều khiển đã xảy ra va chạm giao thông với xe trộn bê tông.