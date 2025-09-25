TP.HCM: Gần 4 năm chưa nhận được tiền hỗ trợ dịch tả heo châu Phi

Ngày 24.9, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bà Quách Thị Huyền (43 tuổi, ở xã Châu Pha, TP.HCM - trước đây là xã Châu Pha, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cho biết đã gần 4 năm qua, từ khi đàn heo của gia đình bà bị dịch tả heo châu Phi, dù đã được chính quyền địa phương tiêu hủy nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Đàn heo nhà bà Huyền ở xã Châu Pha bị dịch tả heo châu Phi, đang được thống kê để đưa đi tiêu hủy ẢNH: CTV

Theo bà Huyền, gia đình bà có trang trại nuôi heo quy mô 200 con tại xã Châu Pha. Tháng 11.2021, đàn heo của gia đình bà bệnh bị dịch tả heo châu Phi. "Khi đàn heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi, tôi đã báo chính quyền địa phương. Cán bộ xã cũng đã đến trại thống kê số lượng đàn heo, lập hồ sơ vụ việc rồi đưa đi tiêu hủy", bà Huyền nói thêm.

Tổng số heo của trang trại bà Huyền chết do dịch tả heo châu Phi là 178 con, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Sau khi heo chết, bà Huyền đã nhiều lần liên hệ với chính quyền địa phương để được nhận tiền hỗ trợ theo quy định nhưng không được giải quyết.

Gần đây nhất, ngày 9.6.2025, UBND thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã ký quyết định phê duyệt danh sách các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do có gia súc bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả heo châu Phi và viêm da nổi cục ở trâu bò buộc phải tiêu hủy giai đoạn 2021 - 2023.

Theo đó, toàn thành phố Phú Mỹ cũ có 8 xã, phường với 39 hộ dân với gần 830 con heo bị buộc tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi. Tổng số tiền các hộ dân được hỗ trợ theo quyết định này là hơn 1,8 tỉ đồng (hỗ trợ 1 kg/38.000 đồng). Khi các hộ dân vui mừng vì sắp được nhận tiền hỗ trợ thì tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập với TP.HCM, Bình Dương, nên đến nay các hộ dân vẫn chưa được nhận tiền này.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên ngày 24.9, một lãnh đạo UBND xã Châu Pha (TP.HCM) cho hay để có kinh phí chi hỗ trợ cho các hộ dân có heo bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi, địa phương đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM và Sở Tài chính xin kinh phí hỗ trợ.

Theo đó, xã Châu Pha có 25 hộ dân bị thiệt hại với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng do heo bị dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy. Trong đó, hộ gia đình bà Huyền bị thiệt hại gần 500 triệu đồng. "Khi nào được UBND TP.HCM phê duyệt, chuyển kinh phí thì địa phương sẽ chi tiền hỗ trợ cho các hộ dân. Chúng tôi cũng mong người dân sớm được nhận số tiền này để còn vượt qua những khó khăn, tiếp tục chăn nuôi", lãnh đạo UBND xã Châu Pha nói thêm.