Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Gần 4 năm chưa nhận được tiền hỗ trợ dịch tả heo châu Phi

Nguyễn Long
Nguyễn Long
25/09/2025 05:00 GMT+7

Nhiều hộ dân ở thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM) bị dịch tả heo châu Phi từ năm 2021, dù chính quyền địa phương đưa đi tiêu hủy nhưng gần 4 năm nay vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ.

Ngày 24.9, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bà Quách Thị Huyền (43 tuổi, ở xã Châu Pha, TP.HCM - trước đây là xã Châu Pha, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cho biết đã gần 4 năm qua, từ khi đàn heo của gia đình bà bị dịch tả heo châu Phi, dù đã được chính quyền địa phương tiêu hủy nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ của Nhà nước.

TP.HCM: Gần 4 năm chưa nhận được tiền hỗ trợ dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Đàn heo nhà bà Huyền ở xã Châu Pha bị dịch tả heo châu Phi, đang được thống kê để đưa đi tiêu hủy

ẢNH: CTV

Theo bà Huyền, gia đình bà có trang trại nuôi heo quy mô 200 con tại xã Châu Pha. Tháng 11.2021, đàn heo của gia đình bà bệnh bị dịch tả heo châu Phi. "Khi đàn heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi, tôi đã báo chính quyền địa phương. Cán bộ xã cũng đã đến trại thống kê số lượng đàn heo, lập hồ sơ vụ việc rồi đưa đi tiêu hủy", bà Huyền nói thêm.

Tổng số heo của trang trại bà Huyền chết do dịch tả heo châu Phi là 178 con, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Sau khi heo chết, bà Huyền đã nhiều lần liên hệ với chính quyền địa phương để được nhận tiền hỗ trợ theo quy định nhưng không được giải quyết.

Gần đây nhất, ngày 9.6.2025, UBND thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã ký quyết định phê duyệt danh sách các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do có gia súc bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả heo châu Phi và viêm da nổi cục ở trâu bò buộc phải tiêu hủy giai đoạn 2021 - 2023.

Theo đó, toàn thành phố Phú Mỹ cũ có 8 xã, phường với 39 hộ dân với gần 830 con heo bị buộc tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi. Tổng số tiền các hộ dân được hỗ trợ theo quyết định này là hơn 1,8 tỉ đồng (hỗ trợ 1 kg/38.000 đồng). Khi các hộ dân vui mừng vì sắp được nhận tiền hỗ trợ thì tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập với TP.HCM, Bình Dương, nên đến nay các hộ dân vẫn chưa được nhận tiền này.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên ngày 24.9, một lãnh đạo UBND xã Châu Pha (TP.HCM) cho hay để có kinh phí chi hỗ trợ cho các hộ dân có heo bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi, địa phương đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM và Sở Tài chính xin kinh phí hỗ trợ.

Theo đó, xã Châu Pha có 25 hộ dân bị thiệt hại với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng do heo bị dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy. Trong đó, hộ gia đình bà Huyền bị thiệt hại gần 500 triệu đồng. "Khi nào được UBND TP.HCM phê duyệt, chuyển kinh phí thì địa phương sẽ chi tiền hỗ trợ cho các hộ dân. Chúng tôi cũng mong người dân sớm được nhận số tiền này để còn vượt qua những khó khăn, tiếp tục chăn nuôi", lãnh đạo UBND xã Châu Pha nói thêm.

Tin liên quan

Quảng Ngãi hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Quảng Ngãi hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch tả heo châu Phi

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định phân bổ gần 3,5 tỉ đồng hỗ trợ 8 xã phục vụ công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

dịch tả heo châu Phi tiêu hủy tiền hỗ trợ thiệt hại xã châu Pha
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận