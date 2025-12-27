Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn

Trần Kha
Trần Kha
27/12/2025 16:16 GMT+7

Sự việc nam thanh niên tử vong trong căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo) đang được Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ.

Ngày 27.12, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên tử vong trong căn nhà.

Điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn- Ảnh 1.

Công an điều tra vụ nam thanh niên tử vong ở căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân sống tại mặt tiền đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo) thấy người phụ nữ hoảng hốt nhờ sự giúp đỡ. Khi người dân chạy đến hỗ trợ thì phát hiện con trai của người phụ nữ này đã tử vong bên trong nhà.

Sự việc được trình báo cho cơ quan chức năng địa phương. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt, phong tỏa khu vực quanh căn nhà để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Theo người dân, nạn nhân tử vong tên Q. (khoảng 31 tuổi). Những người hàng xóm cho biết, gia đình Q. có 4 thành viên cùng sinh sống tại đây, riêng Q. vẫn chưa lập gia đình.

Đáng chú ý, gia đình nạn nhân sống khá khép kín, ít giao lưu hay tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Hằng ngày, căn nhà này thường xuyên trong tình trạng "cửa đóng then cài", chính vì vậy, khi sự việc xảy ra nhiều người dân trong khu vực không khỏi bất ngờ và bàng hoàng.

Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể nam thanh niên tử vong được đưa về nhà xác tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Tin liên quan

Xác định danh tính người đàn ông đánh người nhập viện ở đường Hà Đặc, TP.HCM

Xác định danh tính người đàn ông đánh người nhập viện ở đường Hà Đặc, TP.HCM

Anh Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi, ở TP.HCM) trình báo công an bị người đàn ông vô cớ đánh, làm bị anh thương phải nhập viện. Công an vào cuộc truy xét, xác định người liên quan, đưa về làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

nam thanh niên tử vong Đường Lê Đình Cẩn nam thanh niên tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận