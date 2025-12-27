Điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn

Ngày 27.12, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên tử vong trong căn nhà.

Công an điều tra vụ nam thanh niên tử vong ở căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân sống tại mặt tiền đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo) thấy người phụ nữ hoảng hốt nhờ sự giúp đỡ. Khi người dân chạy đến hỗ trợ thì phát hiện con trai của người phụ nữ này đã tử vong bên trong nhà.

Sự việc được trình báo cho cơ quan chức năng địa phương. Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt, phong tỏa khu vực quanh căn nhà để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Theo người dân, nạn nhân tử vong tên Q. (khoảng 31 tuổi). Những người hàng xóm cho biết, gia đình Q. có 4 thành viên cùng sinh sống tại đây, riêng Q. vẫn chưa lập gia đình.

Đáng chú ý, gia đình nạn nhân sống khá khép kín, ít giao lưu hay tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Hằng ngày, căn nhà này thường xuyên trong tình trạng "cửa đóng then cài", chính vì vậy, khi sự việc xảy ra nhiều người dân trong khu vực không khỏi bất ngờ và bàng hoàng.

Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể nam thanh niên tử vong được đưa về nhà xác tiếp tục làm rõ nguyên nhân.