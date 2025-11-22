Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nam thanh niên tử vong trong thế treo cổ ở phòng trọ

Trần Kha
Trần Kha
22/11/2025 14:20 GMT+7

Một nam thanh niên được người dân phát hiện tử vong ở phòng trọ trong tư thế treo cổ nên báo công an điều tra.

Ngày 22.11, Công an phường Đông Hưng Thuận cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trên địa bàn trong tư thế treo cổ ở phòng trọ.

Điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong nhà trọ treo cổ tại TP . HCM - Ảnh 1.

Xe đưa thi thể nạn nhân về nhà xác

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện nam thanh niên tử vong trong nhà trọ trong tư thế treo cổ trên đường Tân Thới Nhất, TP.HCM nên báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến phong tỏa, điều tra. Nạn nhân được xác định là anh Đ.C.Q (32 tuổi, ở TP. Đà Nẵng).

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất. Thi thể nam thanh niên tử vong trong phòng trọ được đưa về nhà xác tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

