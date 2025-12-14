Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người đàn ông ở TP.HCM khổ sở vì hàng xóm liên tục gây rối

Trần Kha
Trần Kha
14/12/2025 12:55 GMT+7

Một người đàn ông ở TP.HCM trình báo công an vì hơn 1 năm qua bị hàng xóm liên tục sang nhà chửi bới, gây rối, ném đồ vật vào nhà và mới đây còn phá hoại công trình.

Ngày 13.12, ông M.A.T (46 tuổi, ở TP.HCM) cho biết đã trình báo Công an phường An Phú Đông về việc bị người đàn ông tên Th. (hàng xóm) liên tục chửi bới, gây rối khiến gia đình sống trong bất an.

Người đàn ông ở TP.HCM khổ sở vì hàng xóm liên tục gây rối- Ảnh 1.

Ông T. thuê thợ làm khung sắt dựng tôn trên phần đất của gia đình thì ông Th. đứng trên cao dùng cây phá, không cho thi công

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Khổ sở vì hàng xóm liên tục gây rối, chửi bới và phá hoại tài sản?

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông T. cho hay ông sống chung với vợ là bà N.T.T tại căn nhà trên đường Hà Huy Giáp. Hiện bà N.T.T đang làm việc ở nước ngoài, ông ở nhà chăm sóc người thân và quản lý khu trọ.

Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay, ông Th. nhiều lần sang nhà gây rối. Cụ thể, ngày 24.12.2024, ông Th. vào sân đứng chửi bới, cầm cây chọi vào nhà. Ông T. đã dùng điện thoại quay lại vụ việc.

"Tôi ở trong nhà mà ông ấy cầm cây chọi vào. Tôi sống trong nhà mình mà cũng không yên nữa", ông T. bức xúc.

Ông T. kể ông còn bị ông Th. cầm đá hù dọa. Khi biết chuyện, bà N.T.T từ nước ngoài gọi điện nói chuyện trực tiếp với ông Th. và vợ ông này, yêu cầu không được sang nhà gây rối. Thế nhưng, tình trạng vẫn tái diễn.

Mới nhất, ngày 12.12.2025, ông T. thuê thợ làm khung sắt dựng tôn trên phần đất của gia đình thì ông Th. đứng trên cao dùng cây phá, không cho thi công. Vụ việc khiến ông T. bị trật khớp tay phải đi thăm khám.

"Tôi gọi chính quyền địa phương đến, họ xác nhận tôi làm đúng trên đất mình, không lấn sang. Họ cũng bảo tôi làm đơn để xử lý", ông T. nói thêm.

Sau khi trình báo công an, ông T. nhận cuộc gọi lạ, gần nhà xuất hiện người lạ mặt khiến ông rất lo lắng về an nguy của bản thân và người trong gia đình.

Người đàn ông ở TP.HCM khổ sở vì hàng xóm liên tục gây rối- Ảnh 2.

Ông T. cho hay sau khi cố ngăn ông Th. phá tôn tay ông bị trật khớp

ẢNH: TRẦN KHA

Liên quan vụ việc, đại diện Công an phường An Phú Đông cho biết đã nắm thông tin, sắp tới sẽ mời các bên liên quan lên để làm rõ, xử lý nghiêm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Cho rằng hàng xóm thường xuyên mở nhạc lớn từ rạng sáng, người đàn ông sang nhắc nhở thì xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, người này đã dùng dao tấn công khiến hàng xóm bị thương, sau đó chạy về nhà cố thủ và châm lửa đốt nhà mình trước khi bị công an khống chế.

Xem thêm bình luận