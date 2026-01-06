Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Khởi tố 5 bị can trong đường dây cho vay với lãi suất hơn 600%/năm

Bá Cường
Bá Cường
06/01/2026 18:55 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 5 bị can về hành vi cho vay nặng lãi.

Ngày 6.1, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và công an các địa phương liên quan triệt phá thành công đường dây cho vay nặng lãi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, ở P.Tùng Thiện, TP.Hà Nội) cầm đầu. Các bị can trong đường dây đã lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động cho vay tiền với lãi suất đặc biệt cao, nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này xây dựng website tên "1gold.biz" hoạt động như một “sổ cái online”, có phân quyền quản trị chặt chẽ, phục vụ việc theo dõi, quản lý người vay, số tiền vay và lãi suất. Đồng thời, các bị can sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền, sau đó điều hành hoạt động cho vay trên phạm vi rộng, trong đó tập trung vào địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Tuấn cùng các đồng phạm gồm Khuất Kiều Quý, Lê Quang Điệp, Man Viết Nhất và Lê Văn Thắng (cùng ở P.Tùng Thiện, TP.Hà Nội) đã tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Cuối tháng 12.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tạm giam các bị can để phục vụ công tác điều tra.

